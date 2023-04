Rebeca Abravel revela como foi aniversário de Silvia Abravanel: ''O melhor''

Ao lado das irmãs, Rebeca Abravanel revela bastidores do aniversário de Silvia Abravanel

Na noite desta terça-feira, 18, a apresentadora Silvia Abravanel comemorou seu aniversário de 52 anos com um jantar surpresa ao lado de amigos e familiares. A irmã, Rebeca Abravanel, compartilhou vídeos do evento e encantou ao postar uma foto de todas as herdeiras de Silvio Santos juntas na comemoração.

A esposa do jogador Alexandre Pato aproveitou os vídeos exibindo os bastidores do evento e o retrato especial das irmãs para escrever uma declaração para a aniversariante.

"Te amo minha irmã. Só desejo a você chuvas de bençãos sobre sua vida. Você merece o melhor. Mulher forte, guerreira, linda, inteligente. Conte sempre comigo", escreveu Rebeca Abravanel.

No clique das irmãs, Rebeca Abravanel surgiu ao lado de Renata Abravanel, que estava do lado de Silvia. Após a aniversariante estavam: Daniela Beyruti, Patricia Abravanel e Cintia Abravanel.

Além disso, a apresentadora contou com a presença do namorado, o cantor sertanejo Gustavo Moura, que aproveitou o momento especial para pedir a amada em casamento. Ele entregou um anel de compromisso para ela durante a festa. Juntos, eles posaram exibindo do aneis.

Silvia Abravanel desiste de procurar os pais biológicos e revela o motivo

A apresentadora Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos (92) quando ainda era uma criança. Durante o seu crescimento, ela tentou buscar por seus pais biológicos, mas desistiu de sua pesquisa. Agora, em entrevista no programa A Tarde É Sua, de Sonia Abrão (59), ela contou o motivo para ter parado a sua busca.

Silvia contou que, no passado, queria saber com quem era parecida. “Teve uma época que veio uma certidão na minha mão e eu fui atrás. Eu sempre tive mais curiosidade de conhecer minha mãe [biológica] do que meu pai. Por aquela coisa do: 'com quem eu me pareço?'”, disse ela, que ainda contou que não tem mágoas por ter sido entregue para a adoção. “Eles me deram a vida. Eu não julgo a minha mãe, eu não sei porque ela não pôde ficar comigo. Mas ela me deu o dom da vida. Ela tinha dois caminhos: me ter ou me tirar”, contou.

Então, ela contou que desistiu da busca ao ver que seu pai ficou chateado com o interesse dela pela outra família. “Eu fui atrás, mas aconteceu uma situação meio estranha comigo e com o meu pai e morreu o assunto. Ele que me registrou, a mãe Cidinha [primeira mulher de Silvio Santos] que me registrou e baile que segue”, afirmou.