Rebeca Abravanel está grávida de seu primeiro bebê com Alexandre Pato

Casada desde 2019 com Alexandre Pato, Rebeca Abravanel está grávida de seu primeiro filho com o jogador

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato terão seu primeiro bebê. A informação da gravidez da herdeira de Silvio Santos foi dada pelo jornalista Leo Dias, que atua no Fofocalizando do SBT.

Aos 42 anos, a esposa do atleta, de 34, está grávida após cinco anos juntos. A novidade foi confirmada pela própria irmã da grávida, Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que autorizou a publicação da notícia pelo funcionário.

Nas últimas semanas, Rebeca Abravanel teve uma comemoração especial: os quatro anos de casamento com Alexandre Pato. Sorridente, ela revelou como celebraram mais um ano de união juntinhos, desde que resolveram trocar as alianças em junho de 2019, em uma cerimônia íntima na mansão da família Abravanel.

Discretos, raramente os futuros papais compartilham momentos da vida pessoal na rede social. Por um tempo, eles moraram nos EUA por conta do trabalho do atleta, mas, em maio deste ano, os famosos retornaram ao Brasil depois de Pato assinar com o São Paulo, clube que está pela terceira vez em sua carreira.

Discreto, Alexandre Pato faz declaração rara para Rebeca Abravanel

O jogador Alexandre Pato aproveitou o Dia da Mulher, para fazer uma declaração para a esposa, a apresentadora Rebeca Abravanel. Discreto, o casal compartilha pouco de sua vida pessoal na rede social, mas quando mostra encanta os internautas.

Em seus stories, o atleta compartilhou uma foto da mulher, com quem está casado desde 2019, e aproveitou o registro de viagem em um lugar paradisíaco para homenageá-la.

"Essa em especial que me acompanha na jornada da vida!", disse Alexandre Pato ao fala sobre a data especial e sobre a companheira que está ao seu lado.