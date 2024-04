Belo lamenta a morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo

Em entrevista à CARAS Brasil, Belo comenta a morte de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, que lutava contra um câncer na região inguinal, na área da virilha

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu aos 51 anos nesta sexta-feira (26). Durante a manhã, o pagodeiro, que estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, teve uma piora no estado de saúde. Desde 2022, ele lutava contra um câncer na região inguinal, na área da virilha. Em entrevista à CARAS Brasil, o cantor Belo (50) lamenta a morte do amigo.

"Anderson foi o cara que me recebeu aqui no Rio de Janeiro, eu e o Soweto. A primeira escola de samba que desfilei no Rio de Janeiro foi a Mocidade Independente de Padre Miguel, ala do Molejão, a convite dele. É uma perda gigante para nós, amigos. Seu legado nunca morrerá, ficará para sempre na música. Nosso maior HD de música, gênio!", diz o cantor.

Anderson deixa quatro filhos: Alissa, Leozinho Bradock, Rafael Felipe e Alice, que nasceu em 2020, depois que o artista já era avô.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", diz a mensagem publicada no perfil oficial do grupo Molejo no Instagram.

Em janeiro de 2023, o pagodeiro chegou a comemorar a cura do câncer, após o fim do primeiro tratamento. O tumor na região da virilha foi comunicado ao público em outubro de 2022. "O bom é que fiz meu tratamento, não faltei dia algum. Estava ansioso para começar e, graças a Deus me curei com a força desses rapazes", disse o artista, no Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo.