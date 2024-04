Amigo de Anderson Leonardo, do Molejo, pediu oração de fãs antes de cantor morrer

Vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo enfrentava câncer desde 2022 e passou por tratamento para diminuir a dor

A morte de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, deixou muitos fãs e admiradores impactados nesta sexta-feira, 26. Nos últimos dias, o estado de saúde do artista piorou e gerou uma mensagem preocupante de Claumirzinho, após o cantor mais uma vez ser transferido para UTI.

Através de uma postagem no Instagram, Claumirzinho, que também faz parte do Molejo, agradeceu o apoio que o amigo estava recebendo com as doações de sangue e aproveitou para que todos que gostam dele se unissem em uma corrente de oração.

"Estou aqui para agradecer, porque o importante da vida é ser grato, a todos aqueles que fizeram toda essa comoção em relação à doação de sangue em nome do Anderson Leonardo. Foi um sucesso. Todo mundo postou, repostou, os amigos artistas, o fã-clube, todo povo. Foi muito bom. Ainda está sendo porque você ainda pode doar", iniciou ele.

E completou: "Ontem, o Anderson teve que ser removido para a UTI para ter um tratamento mais eficaz, para ser monitorado e controlar algumas coisas que estão acontecendo com ele. Então a gente precisa de oração e pensamento positivo de vocês para esse momento delicado. Ainda não acabou".

Vale destacar que no inicio deste ano, Anderson chegou a passar por um tratamento especial para que ele enfrentar com mais conforto a luta contra o câncer. Na ocasião, ele realizou um bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para reduzir o nível da dor, que consiste em 'bloquear a dor' sentida pelo paciente.

Anderson Leonardo lutava contra as complicações de um câncer desde outubro 2022, mas pouco depois chegou a anunciar que estava curado. Em 2023, ele fez um novo comunicado e informou que recebeu um novo diagnostico. Desde então ele fez tratamento com imunoterapia e medicações. O cantor deixou a esposa, Paula Cardoso, e quatro filhos, Leozinho Bradock, Alissa, Rafael Phelipe e Alice.