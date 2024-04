Famosos lamentam a morte precoce de Anderson Leonardo, do Molejo

Carla Perez, Geraldo Luis, Buchecha e mais famosos escrevem mensagens de luto para lamentar a morte precoce do cantor Anderson Leonardo, do Molejo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos de idade após lutar contra o câncer inguinal. A morte dele foi anunciada por meio do Instagram da banda e vários famosos deixaram comentários carinhosos no anúncio para expressar a tristeza com a notícia.

Carla Perez disse: "Que o nosso querido amigo e amado Anderson descanse em paz. Nunca esqueceremos da própria alegria em forma de gente. Que o Senhor console todos os familiares, amigos e fãs". Geraldo Luis declarou: "Ele lutou até o fim e bravamente . Acabou o sofrimento…que Deus o receba do lado de lá da vida que continua". O cantor Buchecha comentou: "Descanse em paz meu amigo".

Xanddy comentou: "Que Deus o receba meu amigo!! Alegra essa céu aí pq aqui a saudade já tá doendo forte". Regis Danese escreveu: "Meu Deus que triste. Que o Espírito console vcs e toda família". Erika Januza escreveu: "Sinto muito, muito, muito mesmo. Recebam meu carinho, meu abraço". Viviane Araujo falou: "Meus sentimentos a toda família e amigos!!!".

++ Quem são os filhos de Anderson Leonardo? Ele deixou quatro herdeiros

Anúncio da morte de Anderson Leonardo

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, faleceu aos 51 anos de idade nesta sexta-feira, 26. A morte dele foi anunciada por sua equipe por meio de um post no Instagram do grupo musical.

"Nosso guerreiro ANDERSON LEONARDO lutou bravamente, mas infelizmente foi vencido pelo câncer, mas será sempre lembrado por toda família, amigos e sua imensa legião de fãs, por sua genialidade, força e pelo amor aos palcos e ao MOLEJO. Sua presença e alegria era uma luz que iluminava a vida de todos ao seu redor, e sua falta será profundamente sentida e jamais esquecida, nós te amamos", informaram.

Anderson Leonardo estava internado há algumas semanas e foi levado para a UTI nesta semana. O quadro de saúde dele era considerado gravíssimo.

O artista lutava contra as complicações de um câncer na região inguinal, que foi diagnosticado em 2022. Ele fez tratamento com imunoterapia e medicações.