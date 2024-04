Joe Jonas posta fotos com legenda em português e impressiona fãs: ‘Passeando’

O registro foi compartilhado no Tik Tok oficial do Joe Jonas; Jonas Brothers estiveram no Brasil na semana passada para show único em São Paulo

Joe Jonas compartilhou alguns registros em sua conta do Tik Tok e exibiu o seu vocabulário em português para escrever a legenda do post. “Tomando Skol e passeando”, escreveu o cantor, ao dividir algumas fotos durante a sua passagem pelo Brasil.

Em uma das fotos do post, Joe compartilha a visão do palco, dentro do estádio Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, publicou imagens em um bar na Vila Madalena, também na capital paulista. Nos comentários da publicação os fãs brasileiros ficaram empolgados com a legenda do post: “Agora é oficialmente José”, brincou um, “Legenda em português??? Você não tinha esse direito, Joe Jonas. eu tô tentando te esquecer”, comentou outra, “Volta!! Já estamos com saudades”, pediu uma terceira.

Enquanto estava curtindo os dias no Brasil o cantor foi flagrado aproveitando um patel no centro da cidade e acabou sendo tietado por fãs. Na ocasião, Joe foi super solicito e acabou tirando fotos com uma fã, que compartilhou o registro em seu perfil oficial do X, antigo Twitter.

Ao lado de seus irmãos Nick e Kevin, ele subiu ao palco e realizou uma apresentação única no país, no dia 16 de abril. O show durou em torno de três horas, contou com um intervalo, grandes hits e até uma declaração, onde Nick revelou que tem o desejo de cantar em português.

