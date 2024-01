Nasceu! Rebeca Abravanel dá à luz seu primeiro filho com Alexandre Pato

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles, que é um menino, nasceu no último dia 12 de janeiro

A apresentadora Rebeca Abravanel e o jogador de futebol Alexandre Pato já são pais! O primeiro filho deles nasceu no último dia 12 de janeiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e a família está radiante com a notícia. A informação foi confirmada pela assessoria da herdeira de Silvio Santos.

O bebê, que é um menino e se chama Benjamin, é o primeiro herdeiro do casal. Rebeca teve uma gestação tranquila e longe dos holofotes. Tanto que ela mostrou sua barriga de grávida em raras ocasiões.

Uma das últimas fotos da barriga dela foi divulgada por Pato no Natal de 2023, quando ele celebrou a data especial. "Que o espírito natalino aqueça seu lar e ilumine seus dias. Feliz Natal para você e para todos da sua família. Que o seu dia seja muito abençoado por Deus. Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou trazendo boas-novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor", disse ele.

View this post on Instagram A post shared by Alexandre Pato (@pato)

Como Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se conheceram?

Pato, que costuma ser bastante discreto em sua vida pessoal, abriu uma exceção em meados de 2021 para revelar como conheceu a esposa. Através de seu perfil oficial do Instagram, o jogador de futebol contou que sua história com a apresentadora iniciou por conta de uma simples foto! É que eles se esbarram sem querer durante uma viagem internacional.

Pato revelou que a herdeira do apresentador Silvio Santos não perdeu a oportunidade e aproveitou para tietá-lo no encontro inesperado: “Conheci quando ela veio tirar uma foto comigo na Suécia”, o jogador de futebol revelou como conheceu a amada. Mas o relacionamento ainda demorou um ano para se desenrolar.

O craque não revelou se os dois estavam comprometidos na época em que se conheceram, mas contou que só foi encontrar Rebeca um ano depois. Por obra do destino, o casal acabou se esbarrando novamente em um restaurante em São Paulo e ao que tudo indica, não se desgrudaram mais e firmaram a relação deste então.

Em dezembro de 2018, Rebeca e Pato viajaram para Trancoso, no litoral sul da Bahia. O personal trainer publicou um clique no qual o casal aparece treinando juntinhos, o que levantou especulações de um romance. No início de 2019, eles assumiram o namoro e começaram a trocar declarações de amor nas redes sociais.

No mesmo ano, os pombinhos decidiram oficializar a união em um casamento secreto no condomínio onde a família Abravanel mora. A celebração exclusiva contou com apenas 30 convidados. A seleta lista inclui familiares e amigos próximos tanto da apresentadora quanto do jogador; saiba todos os detalhes do casório.