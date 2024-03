Filha de Silvio Santos nega boatos sobre novo programa do SBT: 'Zero de arrependimento'

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de comunicação do SBT esclarece opinião de Daniela Beyruti sobre o novo programa de Lucas Guimarães

O ano de 2024 promete ser de grandes mudanças para o SBT. Uma das novidades é o novo programa de Lucas Guimarães (30). Em seu instagram, o influenciador compartilhou o momento em que Daniela Beyruti (47), presidente da emissora, assistiu ao piloto da atração. O vídeo dividiu opiniões, alguns internautas apontaram que ela estaria arrependida após assistir o primeiro episódio.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT reforça que a informação não procede! Daniela Beyruti amou o piloto do programa e está totalmente aprovado. A filha de Silvio Santos (93) está com zero de arrependimento.

A nova atração, comandada pelo marido de Carlinhos Maia (32) tem como nome Eita, Lucas. E será exibida nas tardes de sábados, das 16h às 18h, com cerca de quatro quadros por episódio. O programa ainda não tem uma data de estreia definida.

O influenciador digital assinou contrato com o SBT em dezembro de 2023. Na ocasião, ele compartilhou com o público imagens do momento em que se tornou o mais novo contratado da emissora de Silvio Santos.

Vem novidade

No começo do mês, a emissora anunciou todas as novidades em sua grade de programação que contará com mais de cinco novas atrações. Uma delas é a influenciadora Virginia Fonseca (24) e marca a estreia da loira como apresentadora.

Na segunda-feira, 11, foi a vez do Chega Mais estrear no SBT, o novo programa matinal da emissora que conta com apresentação de Regina Volpato (56), Michelle Barros (44) e Paulo Mathias (33). A atração começa às 09h30 e tem duração de quatro horas.

Recentemente, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a apresentadora Michelle reconheceu que o programa está conhecendo melhor sua audiência e vai fazer ajustes na medida em que o termômetro popular reagir.

"A primeira semana tem muitos convidados bacanas, com muita prestação de serviço e risadas, mas também muito ajuste ao vivo, claro! Estamos sentindo o que o público quer ver e encontrando o formato que seja mais bacana para nossa audiência! Vai ser uma construção diária!", declarou.