Carlinhos Maia esclarece rumores sobre crise no casamento

No último domingo, 11, o influenciador digital Carlinhos Maia (32) foi mais um nome que marcou presença no Camarote Salvador. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comentou sobre as polêmicas que envolvem seu casamento com o também influenciador Lucas Guimarães (30): “Estamos muito bem”.

Durante a conversa, Carlinhos compartilha sobre o relacionamento: “Agora está tranquilo, graças a Deus, estamos só curtindo, em uma vibe boa, vivendo isso aqui, eu adoro essa energia, estar com o povo, fico pulando de trio em trio, agora estou curtindo aqui no camarote”, diz.

Carlinhos ainda menciona que se sente incomodado com os comentários que acreditam que as brigas conjugais são para se aparecer na mídia.

“Divergências de casal todo mundo tem, eu acho que é uma hipocrisia quando as pessoas ficam demonizando ou achando que estamos fazendo algo para aparecer. Quando não é. É uma relação como qualquer outra, só que a gente é exposto, a gente está muito bem”, declara.

Sobre os comentários negativos nas redes que envolvem seu casamento, ele argumenta: “Hoje em dia deixe que falem, faz parte, não vou mais ficar quebrando a cabeça com relação a isso. Se você faz reclamam, se não faz também. Acabam sempre comentando”, diz.

Apaixonado

Carlinhos aproveitou para curtir o domingo de Carnaval em Salvador. Durante a conversa, o influenciador exaltou todo seu amor pela festa na Bahia: “Eu adoro, já são cinco anos passando Carnaval em Salvador, perto de casa, no Nordeste, eu só passo aqui”, finaliza.