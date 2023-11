Brigaram?! Carlinhos Maia bloqueia Lucas Guimarães e o motivo vem à tona

Carlinhos Maia revela atrito com o marido, Lucas Guimarães, que explica no que eles discordaram

O humorista Carlinhos Maia surpreendeu seus seguidores ao contar que bloqueou o marido, Lucas Guimarães, em um aplicativo de mensagens. Ele contou que os dois discordaram sobre as datas de compromissos importantes em suas vidas e vão se resolver quando se encontrarem, já que estavam em cidades diferentes por causa de suas agendas. Assim, Lucas veio à público para explicar o que aconteceu e dar a sua versão.

Carlinhos Maia contou que teve um atrito com o marido por causa das datas de uma viagem que ele quer fazer para a Finlândia no final do ano e a festa de 15 anos da irmã de Lucas. As datas vão coincidir e ele pediu para o marido mudar a data da festa, mas Lucas contou que não tem mais data disponível no salão. Assim, os dois estão em conflito.

Nos stories do Instagram, Lucas explicou o seu pensamento. "Você gosta de causar, você gostar de falar coisas sobre o nosso casamento, e eu sempre fico como trouxa caladinho que parece que eu nunca vou falar nada. Vou falar como você ama. Natal já diz tudo, é família. Eu queria muito estar com a minha e a família do meu marido, a nossa família. Não quero passar o Natal na Finlândia com pessoas que não gosto, com amigos que acho que nem são amigos", afirmou ele.

"Não quero passar o Natal com amigos porque acho que esse não é o contexto. As perdas que eu já tive na minha vida, eu não quero perder mais tempo longe da minha família, da minha base. Vocês acham que eu não quero viajar para Finlândia? Pelo amor de Deus. Quando é que na vida eu ia imaginar que iria conhecer a terra do Papai Noel? Na época que eu morava no bairro eu ficava esperando o Papai Noel, nem tinha talhado na casa da minha avozinha que era de taipa. Você vai para terra do Papai Noel porque eu não consigo perder a festa da minha irmã. Você escolhe o que é mais importante para você. Decide quem vai estar junto com a gente. Eu não vou porque não quero me estressar no Natal", completou.

Carlinhos Maia mostra sua nova mansão

Há pouco tempo, o comediante e influencer Carlinhos Maia (31) usou as redes sociais para mostrar detalhes da sua nova aquisição: uma mansão de 10 milhões de reais!

Em seus stories, o influencer mostrou todos os detalhes da propriedade, que fica em Alphaville, São Paulo, no mesmo condomínio onde alguns famosos residem, como a cantora Simone Mendes, que é amiga do humorista e que fez a indicação. Veja as fotos aqui.

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

