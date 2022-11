Carlinhos Maia mostra detalhes da sua mansão de R$ 10 milhões

Carlinhos Maia usou as redes sociais para mostrar detalhes da sua nova mansão de 10 milhões de reais, localizada em condomínio dos famosos

CARAS digital Publicado em 07/11/2022, às 19h34

Nesta segunda-feira, 7, o comediante e influencer Carlinhos Maia (31) usou as redes sociais para mostrar detalhes da sua nova aquisição: uma mansão de 10 milhões de reais!

Em seus stories, o influencer mostrou todos os detalhes da propriedade, que fica em Alphaville, São Paulo, no mesmo condomínio onde alguns famosos residem, como a cantora Simone Mendes, que é amiga do humorista e que fez a indicação.

A casa, que possui seis quartos e oito banheiros, ainda vai passar por algumas reformas para atender as necessidades de Carlinhos e de sua família, que vai morar no local junto com o influencer. Carlinhos também contou nos stories que ele teve a ajuda de Lucas Guimarães para escolher a casa, antes de anunciarem o término do casamento, que durou 13 anos.

Veja algumas imagens da mansão de Carlinhos Maia:





Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram