Marido de Carlinhos Maia desabafa sobre crise no casamento: "Não tá fácil"

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, quebra o silêncio sobre a crise no seu casamento e desabafa sobre a situação delicada para seus seguidores

O influenciador digital Carlinhos Maia e seu marido, Lucas Guimarães, estão passando por sérios problemas em seu casamento. Durante sua presença na Farofa da Gkay na última terça-feira, 5, o casal chamou a atenção após se desentenderem publicamente no evento.

Em suas redes sociais, o influencer afirmou que os dois estavam enfrentando uma crise em seu casamento, que aconteceu em 2018. Já nesta quinta-feira, 7, Lucas decidiu dar a sua versão da história e desabafar com seus seguidores sobre a situação chata que está vivendo.

Nos stories de seu Instagram, ele reconheceu os comentários que estão surgindo sobre a briga entre os dois e reafirmou os problemas em seu matrimônio. "Sim, eu e Carlinhos estamos mais uma vez em crise, isso é normal entre os casais normais, não aqueles que se dizem 'perfeitos'. Isso não existe. Quem disser é porque tá mentindo e tá aí uma coisa que não gostamos, é mentir pra vocês por nada nesse mundo", iniciou.

Logo em seguida, Lucas repugnou alguns comentários que recebeu e ainda falou sobre a nova fase que eles estão passando. "A gente tem passado por muita coisa juntos, tem muita coisa nova pros dois, muitos sentimentos envolvidos entre os dois. Não tá sendo fácil manter o nosso amor vivo como antes, estamos fazendo de tudo pra lutar juntos e resgatar todo o nosso amor e a nossa história", confessou.

Ele ainda admitiu que nenhum dos dois é perfeito e que os rumores que circulam na internet lhe afetam profundamente. "Confesso que muitos comentários que chegam até nós mexem com a gente, confundem nossos sentimentos, querem colocar a gente em competição (...) Isso vocês não vão conseguir, temos muito respeito e orgulho pela nossa história", disse.

Lucas ainda falou que se futuro com o marido é incerto. "Não posso dizer o que irá acontecer daqui pra frente, não posso afirmar nem ainda mentir, sendo que tanto eu e ele estamos confusos demais com relação ao nosso casamento e ao futuro. Eu entrego tudo nas mãos de Deus e agora não será diferente (...) Uma relação só se mantém a base de admiração e ambos têm muita admiração um pelo outro", afirmou ele.

Confira a declaração completa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O relacionamento entre Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram em 2018, em uma cerimônia super chique que, na época, foi transmitida ao vivo na internet. Em 2022, o casal chegou a se separar por um tempo, quando Carlinhos traiu seu marido com garotos de programa.

"Esse foi o motivo da separação: ele [um amigo] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido", disse Lucas na época.