Motivo da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães vem à tona

Lucas Guimarães surpreende ao revelar a verdade por trás da separação de Carlinhos Maia em 2022. Saiba o que aconteceu entre eles!

Novos detalhes sobre o casamento de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães vieram à tona nesta semana. Os dois contaram qual foi o motivo da crise no relacionamento deles, que teve até uma separação em 2022. O assunto veio à tona quando eles se defenderam de uma suposta ameaça nas redes sociais.

Lucas contou que eles se separaram na época por causa de traição, já que o Carlinhos teria conhecido garotos de programa. "Esse foi o motivo da separação: ele [um amigo] ajeitava garotos de programas pro meu marido. Isso não tá certo, né? Carlinhos errou feio também, mas eu conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido", disse ele.

O influencer ainda desabafou: "Eu e Carlinhos brigamos feios, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora, imagina você ter um padrinho, que dormia na sua casa, que você dava comida, que você ajudava com dinheiro e ele mostrar um catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus… Como isso me dói, como eu falando isso me dá ódio! Mas a gente só oferece o que tem, e eu não consigo nunca mais trazer alguém como ele de volta, nunca mais. Só se eu fosse besta né? E tá aí uma coisa que deixei de ser faz tempo! Falei e agora tô leve!".

Então, Carlinhos admitiu: “Todos vocês sabem que no meu casamento com Lucas eu tive muitos deslizes. O próprio sabe. Muitos mesmo. E eu estou abrindo aqui para vocês, porque o que essas pessoas fazem comigo, além de praticamente me extorquirem, são más”.

Carlinhos Maia mostra sua nova mansão

Há pouco tempo, o comediante e influencer Carlinhos Maia (31) usou as redes sociais para mostrar detalhes da sua nova aquisição: uma mansão de 10 milhões de reais!

Em seus stories, o influencer mostrou todos os detalhes da propriedade, que fica em Alphaville, São Paulo, no mesmo condomínio onde alguns famosos residem, como a cantora Simone Mendes, que é amiga do humorista e que fez a indicação. Veja as fotos aqui.

Carlinhos Maia mostra mansão de 10 milhões - Instagram

