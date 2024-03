Michelle Barros avalia estreia do Chega Mais e promete novidades: 'Construção diária'

Michelle Barros comanda o Chega Mais ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias no SBT. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a apresentadora fala sobre a estreia da atração e promete novidades

Michelle Barros (44) estreou a nova fase das manhãs do SBT, nesta segunda-feira, 11. Ao lado de Regina Volpato (56) e Paulo Mathias (34), a apresentadora do Chega Mais avalia de forma positiva o primeiro programa ao vivo. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela destaca o entrosamento do trio e promete grandes novidades ao longo da semana.

"Eu, Regina e Paulo estamos já bem conectados e isso facilita a cadência no ao vivo. E o time inteiro, o pessoal da produção e da técnica também está nessa pegada de conexão de muita vontade de fazer acontecer! O resultado disso é que acredito que fomos leves! A coisa fluiu", afirma.

Michelle foi contratada pelo SBT em outubro de 2023 após romper com a Globo. Ela foi o primeiro reforço da emissora em sua estratégia na programação para reconquistar o público e bater com concorrentes como o Encontro (Globo) e Hoje em Dia (Record).

Logo na estreia, o Chega Mais apostou na repercussão do Oscar 2024 com Gianne Albertoni (42). Carlos Alberto de Nóbrega (87) e sua esposa, Renata Domingues (46), falaram sobre a queda sofrida pelo apresentador de A Praça É Nossa. O neurocirurgião Fernando Gomes, que já deu plantão no Encontro na época em que era comandado por Fátima Bernardes (61), falou sobre cirurgia na cabeça do humorista. E o evangelista Deive Leonardo (33) teve um espaço para momento pregação.

Para as próximas edições, Barros garante convidados especiais e prestação de serviço. Ela, no entanto, reconhece que o programa está conhecendo melhor sua audiência e vai fazer ajustes na medida em que o termômetro popular reagir.

"A primeira semana tem muitos convidados bacanas, com muita prestação de serviço e risadas, mas também muito ajuste ao vivo, claro! Estamos sentindo o que o público quer ver e encontrando o formato que seja mais bacana para nossa audiência! Vai ser uma construção diária!", diz.

A apresentadora do SBT está disposta a não se limitar no ao vivo. Caso necessário, ela avisa que literalmente vai entrar na dança para levar entretenimento ao público de casa.

"Vamos todos fazer de tudo um pouco. É como uma família que dá risada de si mesma e distribui bronca também! A Rê tem um super jogo de cintura na cozinha, mas estaremos lá pra ajudar - ou, vai saber, atrapalhar… o Paulo é um grande provocador de debates e isso estará presente em todas as conversas que tivermos e eu vou navegar pelo noticiário, com muita informalidade! Mas todos passaremos pelos diversos temas e situações que se apresentarem ali, já que somos 3 pessoas absolutamente versáteis! Portanto, cada dia será um dia!", conclui.