Filha de Silvio Santos reage a novo programa de Lucas Guimarães no SBT

Aprovou? Ao lado de Lucas Guimarães, Daniela Beyruti, presidente do SBT, assistiu pela primeira vez ao piloto da nova atração da emissora

O influenciador Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, dividiu com os fãs um registro inédito de seu novo programa no SBT. Em seu Instagram oficial, ele mostrou em primeira mão o momento em que Daniela Beyruti, presidente da emissora de Silvio Santos, assistiu ao piloto da atração "Eita, Lucas".

Na tarde de quarta-feira, 20, através dos stories de seu Instagram, o novo apresentador compartilhou a reação de Daniela, que pareceu aprovar e gostar bastante do que viu até o momento. "O coração está a mil! Só quero poder compartilhar tudo logo com vocês! Enquanto isso, divido um pouco dos bastidores", declarou Lucas.

Nos registros publicados pelo influenciador, é possível perceber que a filha de Silvio Santos aparece sorrindo enquanto assiste a gravação do programa. Ainda em seu perfil, o marido de Carlinhos Maia revelou a possível data em que a atração deve ir ao ar.

"Onde estava o Lucas no dia 3 de agosto há 2 anos atrás?", comentou. Sob o comando de Lucas Guimarães, a novidade do SBT será exibida nas tardes de sábados, das 16h às 18h, com cerca de quatro quadros por programa.

O influenciador digital assinou contrato com o SBT em dezembro de 2023. Na ocasião, ele compartilhou com o público imagens do momento em que se tornou o mais novo contratado da emissora de Silvio Santos.

"Esperei com tanta ansiedade pra contar tudo isso pra vocês: MEU SONHO É REAL e agora vou dar o meu melhor pra que todos vocês também acreditem que tudo é possível ao que crê! Vamos viver momentos incríveis no @sbt! Muito Obrigado Deus!!! Muito obrigado…", iniciou ele na legenda.

E completou: "É só o começo e juntos faremos uma linda História na Televisão Brasileira, meu programa será aos sábados à tarde, vou esquentar, emocionar e levar o melhor entretenimento e quadros divertidos e diferentes pra vocês. Me aguardemmm, eu e minha equipe não estamos pra brincadeira".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Guimarães (@lucasguimaraes)

Virginia Fonseca terá reality show de sua gravidez no SBT

A influenciadora Virginia Fonseca terá um reality show sobre sua terceira gravidez. A intimidade da empresária milionária será mostrada em seu programa no SBT, Sabadou Com Virginia, que marcará a estreia da loira como apresentadora.

As informações de que ela fará o quadro, A Mãe Tá On, sobre a gestação de seu primeiro menino com o cantor Zé Felipe, foram dadas pelo site F5. Segundo o veículo, o reality exibirá os detalhes do momento pelo qual ela está passando com dicas de profissionais.

Ainda conforme divulgado pelo site, apenas uma casa de aposta negocia uma cota para patrocinar o programa. O objetivo de SBT é aumentar o número de marcas atreladas à atração de Virginia Fonseca até sua estreia.

O Sabadou Com Virginia Fonseca irá ao ar aos sábados. A data de estreia está para dia 6 de abril às 22h15. A atração disputará audiência com o Altas Horas, de Serginho Groisman, exibido na Globo.