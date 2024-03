Filho de Gugu terá programa no SBT em 2024? Saiba mais

Estaria o filho do apresentador e jornalista Gugu Liberato em negociações com a emissora de Silvio Santos para ter um novo programa?

Na última quinta-feira, 7, o SBT anunciou as novidades na sua grade programação. No final do ano passado, saíram informações de que João Augusto Liberato (22), filho do eterno apresentador Gugu Liberato (1959-2019) estaria em negociação com a emissora para ter um novo programa. Os rumores apontavam que o jovem começaria com a nova atração em 2024. Mas, afinal, como andam as negociações?

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do SBT comentou que no momento, não tem nenhum projeto com João Augusto Liberato. Até mesmo porque ele está estudando nos Estados Unidos.

Em dezembro do ano passado, segundo informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o SBT estaria planejando um novo programa pop que tinha como principal candidato ao comando da atração o filho de Gugu.

No ano passado, João foi visto diversas vezes pelos bastidores da emissora de Silvio Santos. Onde marcou presença no último Teleton e mostrou aos telespectadores todo o seu carisma, chamando atenção do público.

Além disso, também em 2023, Augusto Liberato participou do quadro no Domingão Com o Huck, Batalha do Lip Sync. Onde disputou com seu xará João Guilherme Silva (20), filho do apresentador Fausto Silva (73).

Nascido em 10 de novembro de 2001, João Augusto Liberato mora em Orlando, nos Estados Unidos, onde estuda comunicação e administração de empresas. Durante mais uma passagem no Brasil, no programa Altas Horas, de Serginho Groisman (73), Augusto chegou a comentar que tem desejo de seguir carreira na TV.

O apresentador Gugu Liberato morreu no dia 21 de novembro de 2019, após sofrer uma queda dentro de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. A morte cerebral do apresentador foi confirmada dois dias depois do acidente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Augusto Liberato (@joaoaugustoliberato)

Nos próximos dias

Nesta segunda-feira, 11, estreia no SBT o programa Vou te Contar, a nova atração matinal da emissora. Que conta com apresentação de Regina Volpato (56), Michelle Barros (44) e Paulo Mathias (33). O programa começará às 09h30 e tem duração de quatro horas. E promete muitas novidades.