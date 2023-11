Filhos de Gugu e de Faustão se encontram mais uma vez na televisão

No Teleton, do SBT, filhos de Gugu e Faustão marcam presença especial e terminam participação com torta na cara

Os filho de Gugu Liberato e de Faustão, João Augusto Liberato e João Silva, marcaram presença na televisão lado a lado mais uma vez. Após se apresentarem no Lipsync do Domingão com o Huck, os jovens apareceram no Teleton, do SBT, neste sábado, 11.

Durante a atração comandada por Patricia Abravanel, Celso Portiolli e Rebeca Abravanel, que até revelou o sexo de seu bebê no palco, os herdeiros dos apresentadores icônicos surgiram na atração para ajudar a arrecadar mais dinheiro para as doações.

Divertidos e carismáticos, os "Joãos" encantaram o público ao interagirem no palco com os comunicadores do SBT, Marcos Mion, Virginia Fonseca, Lexa e Zezé Di Camargo. E para fecharem o programa com felicidade, os famosos trocaram tortas na cara.

Veja como foi a participação deles:

João Guilherme Silva explica como drama com Faustão o uniu ao filho de Gugu Liberato

João Guilherme Silva (19) explicou como o drama vivido por seu pai, o Faustão, o uniu ao filho de Gugu Liberato (1959 - 2019). O rapaz participou da batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck, ao lado de João Augusto Liberato (22). Os dois fizeram homenagens aos seus pais e se uniram pela causa da doação de órgãos. "Fortes na causa", afirmou o jovem apresentador em participação no podcast CARAS.

"Nessa época do transplante como eles são muito fortes nessa causa doação, até por conta deles terem doados todos os órgãos do Gugu. Então, na época do transplante eu entrei em contato com ele pelas redes sociais. Engraçado, antes de tudo isso... e a partir do momento que a gente foi para o Lip Sync eu conheci ele pessoalmente. Ele é muito muito bom coração, o João Augusto é muito querido mesmo", afirmou João Guilherme Silva.

Ele ainda falou sobre a possibilidade de convidar João Augusto para participar de seu programa na Band. "Ele mora fora, né? A gente quer trazer sim. A gente vai estar junto no Teleton, então já é um encontro. E aí também eu falei para ele eu falei pra ele, ele quer seguir o ramo de comunicação também, ele mora fora falei 'meu a gente tá de portas abertas aqui da produtora, se você quiser produzir alguma coisa, seria o maior prazer'", contou João Guilherme. "A gente está de portas abertas para poder fazer alguma coisa para ele", completou.