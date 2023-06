O que Gugu Liberato deixou de herança? Testamento inclui patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão

Gugu Liberato repartiu fortuna avaliada em R$ 1 bilhão entre herdeiros em seu testamento

Gugu Liberato (1959-2019) morreu em 21 de novembro de 2019 após um acidente doméstico na sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, aos 60 anos. Com décadas de carreira na televisão, o apresentador do Programa do Gugu acumulou uma fortuna milionária com seus trabalhos. Com três filhos, o comunicador repartiu a fortuna avaliada em R$ 1 bilhão, de acordo com o Estadão, entre os herdeiros, em seu testamento.

Quem irá ficar com a maior parte da fortuna, em seus 75%, são os filhos de Gugu Liberato, como escolheu o comunicador em seu testamento. João Augusto Liberato (21) e as gêmeas Marina Liberato (19) e Sofia Liberato (19) devem repartir a porcentagem da herança, enquanto os cinco sobrinhos do apresentador, Alexandre Liberato, Amanda Liberato, André Liberato, Rodrigo Caetano e Alice Caetano, herdaram 25% do total da fortuna, o que rendeu, para cada um, R$ 50 milhões.

A lista de imóveis que compõe a fortuna de Gugu Liberato incluí: a propriedade de Orlando, nos Estados Unidos, avaliada em R$ 6,7 milhões; uma moradia no Guarujá, no litoral paulista, avaliada em R$ 7 milhões; uma mansão em condomínio fechado nos arredores de São Paulo, avaliada em R$ 15 milhões; um complexo de estúdios de TV, avaliado em R$ 60 milhões, entre outros bens. As informações são da Veja.

Leia também: Qual a idade do suposto filho do Gugu? Apresentador teria se tornado pai na adolescência

Em entrevista ao Fantástico, as filhas de Gugu Liberato comentaram que, apesar da tensão envolvendo a herança entre a família, a relação entre parentes continua. "Há três semanas, um mês atrás, estávamos em Orlando, e a gente conversou como uma família normal. Entre irmãos, também. Dando abraços. As pessoas acham que a gente não dá essas coisas. Uma família normal. A gente já tentou algumas vezes conversar", explicou Marina Liberato.