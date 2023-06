Thiago Salvático reforça confiança de Gugu e rebate carta de Rose Miriam: 'Triste'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Salvático relembrou relação com Gugu Liberato e rebateu conteúdo divulgado por Rose Miriam

Thiago Salvático (35) voltou a reforçar a confiança que havia entre Gugu Liberato (1959-2019) e ele. Em entrevista à CARAS Brasil, nesta segunda, 26, o chef, que viveu um romance com o apresentador, relembrou sua relação com Gugu e rebateu a carta divulgada por Rose Miriam (59) à imprensa na última semana. "Triste", avaliou Salvático.

De acordo com o ex-companheiro de Gugu, o conteúdo da carta é "compatível com o comportamento que Rose tinha". Para Salvático, o episódio se trata de "mais uma demonstração da inexistência de qualquer relacionamento amoroso entre Augusto [Gugu] e a mãe das crianças [Rose]."

"Até o falecimento do Augusto, Rose cumpriu o acordado e contratado entre eles sobre o papel dela na criação dos filhos e nas aparições públicas", destacou o chef, que atualmente vive na Alemanha. Segundo Thiago Salvático, a dinâmica da situação é "difícil" de ser compreendida por "fugir ao habitual".

"Essa era vida que era possível a Augusto e ao personagem Gugu", concluiu Salvático. O ex-companheiro do apresentador, novamente, escancarou a forte ligação com Gugu Liberato. "Augusto [Gugu] sempre conseguiu estar presente tanto com os filhos quanto comigo", garantiu.

RECADO A ROSE MIRIAM

No último domingo, 25, Thiago Salvático mandou um recado a Rose Miriam durante entrevista ao Fantástico, da Rede Globo. O chef defendeu seu relacionamento com Gugu Liberato e criticou o posicionamento da viúva do apresentador. "Eu sinceramente, peço encarecidamente que você repense, pare uns dez minutos, porque eu sou o companheiro dele, fui eu que vivi vários altos e baixos com o Gugu".

Rose Miriam divulgou uma carta à imprensa na última semana. No conteúdo escrito a mão, a viúva do apresentador falava sobre o conhecimento da homossexualidade de Gugu, inclusive a respeito de encontros com outros homens. Ainda no texto, Rose expressava seu desejo de curar o então marido, com "oração e jejum".

"Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!", diz um dos trechos.

REVIRAVOLTA NA JUSTIÇA

Depois de ter o pedido de reconhecimento de união estável com Gugu Liberato anulado em janeiro deste ano, Thiago Salvático ganhou uma reviravolta na Justiça nos últimos dias. Segundo o colunista Leo Dias, a Justiça de São Paulo decidiu rever o pedido do chef e reabrir o caso na justiça.