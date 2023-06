Em carta vazada, Rose Miriam confirma homossexualidade de Gugu Liberato: "Eu sei"

Rose Miriam confirma homossexualidade de Gugu Liberato e revela detalhes sobre supostos encontros secretos

Uma suposta carta escrita a mão por Rose Miriam veio a público nesta quinta-feira, 22, e pode causar um novo impacto na disputa pela herança deixada por Gugu Liberato. É que ela teria afirmado no documento que sabia que ele era homossexual.

No texto, a mãe de João Augusto, Sofia e Marina Liberato relata encontros do apresentador com homens e afirma que poderia 'curá-lo' apenas com "oração e jejum". O documento foi publicado pela coluna Erlan Bastos, do Em Off.

"Anjo, eu sei que sua preferência sexual é diferente. Mas esse tipo de conduta sexual sua não vem do teu espírito, isso não é teu. E eu tenho como transformar esse problema. Aparentemente para você pode não ser um problema, mas é um problema. E muito sério!", diz um dos trechos.

Em outro momento, Rose Miriam afirma que poderia ajudá-lo a mudar seu desejo: "Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com oração e jejum eu vou conseguir isso".

No momento mais detalhado, ela revela encontros do apresentador com outros homens. "Eu sei como você se encontra com alguns rapazes, eu sei o que acontece na Alameda Canário, 830. Eu sei dos viagras e das bebidas, eu sei dos celulares que não podem entrar junto dos donos, etc (…) Sei de muitas coisas sobre seu homossexualismo, já quis saber da sua boca, mas não foi possível porque você nega terrivelmente".

Por fim, ela condena a sexualidade do apresentador por ser "contrária a Deus". "O seu comportamento não me traz felicidade, e nunca trará porque é contraditório à natureza de Deus. Se for da vontade de Deus, ele o transformará e você sentirá amor por mim, tal qual um homem sente por uma mulher", completou.

Não há confirmação sobre a autoria da carta e nem sobre a data na qual ela foi escrita.

Novo filho na disputa?

A audiência sobre a partilha da herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato teve uma reviravolta nesta quarta-feira, 21. É que assim que entraram na sala para os depoimentos, a família foi avisada de uma reviravolta.

No local, um oficial de Justiça entregou a eles uma intimação para deporem no processo que investiga um suposto novo filho do apresentador. Ele se chama Ricardo Rocha, tem 48 anos, é comerciante e pede parte dos bens.

As informações são da colunista Monica Bergamo, da 'Folha de S. Paulo'. Segundo ela, o advogado de Rose Miriam afirma que "se ficar comprovada a paternidade, isso por si só já invalida o testamento", deixado pelo apresentador.

SE PRONUNCIOU

Nesta quinta-feira (22), o comerciante Ricardo Rocha, suposto filho do apresentador Gugu Liberato, resolveu se pronunciar pela primeira vez após ter o pedido de teste de DNA exposto. Tranquilo, o vendedor de 48 anos demonstrou querer um processo pacífico com os supostos irmãos.

O 'novo' filho do comunicador reforçou que só quer comprovar a paternidade e espera que João Augusto, Marina e Sofia Liberato não se oponham ao teste - eles teriam que se dispor a coletar material genético para comparar com Ricardo Rocha. A declaração foi feita à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

