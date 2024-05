Cher revela motivo chocante de namorar apenas homens mais jovens

Aos 77 anos, a cantora Cher é sincera e revela motivo chocante de namorar apenas homens mais jovens; saiba mais!

A cantora Cher fez uma revelação chocante sobre a sua vida amorosa. Em participação do The Jennifer Hudson Show na última quarta-feira, 1, a artista explicou o motivo por namorar apenas homens mais jovens. Atualmente, a famosa, que está com 77 anos, está em um relacionamento com o produtor musical Alexander Edwards, de 37 anos.

Segundo Cher, ela era muito tímida quando era mais jovem e chegou até mesmo a recusar um encontro com o Rei do Rock, Elvis Presley. No entanto, a musa deu outro motivo bem-humorado para a sua opção por caras novinhos.

"Sou extremamente tímida quando não estou trabalhando. E a razão pela qual saio com homens mais jovens é porque os da minha idade ou mais velhos - bem, agora todos eles estão mortos - mas antes, eles sempre ficavam muito assustados ao falar comigo. Os homens mais jovens eram os únicos que...", revelou Cher.

Jennifer Hudson, a apresentadora do programa, logo disse que os mais jovens eram mais ousados e Cher confirmou o seu ponto. "Sim, eles são ousados, criados por mulheres como eu!", brincou a cantora.

Na ocasião, ela ainda contou o motivo de ter recusado a se encontrar com Elvis. "Eu estava nervosa com as pessoas ao redor dele. Não que fossem pessoas ruins, eu só estava nervosa por causa da reputação dele", contou Cher.

This is why @cher likes a younger man 🤭 pic.twitter.com/ykIyY8qHwy — The Jennifer Hudson Show (@JHudShow) May 1, 2024

Cher apresenta namorado produtor 40 anos mais novo

Em novembro de 2022, a cantora Cher anunciou seu namoro com o produtor musical Alexander Edwards, ex-namorado da modelo Amber Rose. Eles teriam se conhecido no Paris Fashion Week daquele ano e foram flagrados de mãos dadas saindo de restaurante.

Em uma foto do rosto do novo amor, ela escreveu seu nome com um emoji de coração no Twitter, o que abriu uma conversa entre ela e os fãs de longa data. Segundo a cantora, ele a trata como uma rainha.

"Eu não sei como me sentir sobre isso. Eu sou fã por tanto tempo que eu imediatamente suspeito das intenções dele com você. Nós sabemos que você é fabulosa e que as pessoas que te amam continuarão te apoiando. Quero que seja feliz, mas que não tirem vantagem de você", escreveu uma admiradora, que estranhou a diferença de 40 anos na idade dos dois.

"Como todos sabemos, eu não nasci ontem e o que tenho certeza é que não há garantias. Sempre que você faz uma escolha, se arrica. Eu sempre me arrisquei, é quem eu sou", afirmou a cantora de 'Believe'.