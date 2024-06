Isabella Santoni desabafa sobre experiência em sua lua de mel: ‘Revoltante’

Curtindo sua lua de mel em uma viagem luxuosa com o marido, Isabella Santoni desabafa sobre situação lamentável em ilha na Croácia

Desde que oficializou seu casamento com o empresário Henrique Blecher, Isabella Santoni está curtindo sua lua de mel em uma viagem luxuosa pela Croácia. No entanto, a atriz usou as redes sociais para desabafar sobre a situação lamentável que encontrou ao visitar uma ilha, que estava sendo afetada pela poluição.

Através de seu perfil no Instagram, Isabella dividiu alguns registros de bitucas de cigarro espalhadas pela praia da ilha de Vis. Em seguida, a atriz aproveitou para fazer um desabafo sobre a importância da preservação ambiental. Apesar de estar feliz por conhecer lugares paradisíacos, ela disse estar revoltada com a condição do local.

“Revoltante ver a quantidade de guimba de cigarro que o ser humano é capaz de jogar na natureza", Santoni lamentou e revelou que estava curtindo seus dias em uma cabana privada e mesmo assim, precisou lidar com a poluição: "Isso aqui porque a gente tá numa parte privada, cabaninha”, a artista detalhou sua estadia durante a viagem especial.

“E mesmo assim, é uma falta de educação, de cuidado com a natureza num paraíso desse. Muito triste, sério", a atriz que participou de 'Malhação' concluiu o desabafo. Vale mencionar que apesar da experiência, Isabella compartilhou alguns cliques ao lado de seu amado em meio a algumas das paisagens paradisíacas que encontrou durante a viagem.

“O lugar mais lindo que já fui na minha vida, sem dúvidas! Eu tava muito ansiosa pra visitar a Blue Cave! Quase não conseguimos pela mudança da previsão do tempo, adiamos mas fomos. Fiquei muito feliz de presenciar essa perfeição da natureza! 50 tons de azuis e vocês podem comprovar! É surreal! Indescritível! Coração bateu mais forte lá dentro”; veja fotos:

Isabella Santoni usou dois vestidos de noiva:

No dia 8 de junho, Isabella Santoni oficializou sua união com o empresário Henrique Blecher com uma festa no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Cerca de um mês após o casamento civil, a noiva usou as redes sociais para revelar que ousou e impressionou ao exibir sua segunda produção para a festa: um vestido curto e com muito brilho.

Através dos stories do Instagram, Isabella contou que surpreendeu os convidados ao trocar de roupa no meio do evento. Após celebrar a cerimônia e curtir parte da festa com um vestido longo e justo, feito em zibeline, um tecido mais tradicional, acompanhado de um véu luxuoso bordado com 3 mil pérolas, ela decidiu mudar de visual para um modelito fora do comum.