Juliano Floss impressiona ao mostrar novo vídeo de antes e depois do corpo

Ex-participante da 'Dança dos Famosos', Juliano Floss chocou ao mostrar a grande mudança de seu corpo com dois anos de treinos

O influenciador digital e dançarino Juliano Floss usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para compartilhar com os seguidores um novo registro da evolução de seu corpo após alguns anos de treinos. Ele, que recentemente foi eliminado da 'Dança dos Famosos', resgatou um vídeo antigo onde aparece mostrando o físico e complementou com uma atualização dos dias de hoje.

Mais musculoso e visivelmente satisfeito com a mudança, Juliano provou que os exercícios físicos puxados na academia estão dando resultado. "2 anos depois", escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos famosos e internautas não esconderam a surpresa com a evolução do dançarino.

"Boa, menino", disse o ator João Guilherme. "Monstrão", falou o influenciador digital Lucas Rangel. "Eu estava nos dias de treinos. Nada mais que justo o resultado. Parabéns, irmão", declarou um internauta. "Evolução impressionante, continua firme", comentou outro. "Isso aí, com foco e esforço, pode chegar a qualquer resultado... Continue assim", elogiou um terceiro.

++ Assumidos? Juliano Floss é flagrado aos beijos com cantora famosa

Vale lembrar que Juliano Floss foi eliminado da 'Dança dos Famosos' após se apresentar com sua dupla, a professora Dani Duram, no domingo, 16 de junho. Logo após a TV Globo exibir sua última apresentação e revelar ao público que ele havia deixado a competição, o dançarino usou as redes sociais para falar sobre a participação no quadro do programa 'Domingão com Huck'.

"A experiência mais f**a minha vida. Levei minha família toda pra Globo, isso não tem preço. Aprendi a dançar: Valsa, Salsa, Calypso, Lindy Hop, Kizomba, Quadrilha Junina, Reggaeton, Charme, Funk e Rock. Mas o que eu aprendi de verdade vai muito além da técnica da dança até porque eu danço Hip Hop já tem 8 anos. Aprendi a olhar a vida de uma maneira que eu nem sabia que dava pra olhar, foi um filme, a parada mais intensa que eu já vivi, eu dancei, sangrei, chorei e conheci gente que eu vou levar pra vida toda", declarou Juliano Floss em um trecho.

Confira o antes e depois de Juliano Floss:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JULIANO FLOSS LUCATEL (@julianofloss)

Luciano Huck dá 'puxão de orelha' por críticas à Nathalia Dill

O apresentador Luciano Huck usou o Domingão, da Globo, para dar um puxão de orelha no público. Ao vivo neste domingo, 23, o comandante do programa se pronunciou sobre a polêmica envolvendo Nathalia Dill e a eliminação de Juliano Floss da 'Dança dos Famosos'.

Durante a atração, o marido de Angélica chamou a atenção do público pela onda de hate recebida por Nathalia na internet. A atriz recebeu diversos comentários criticando sua nota ao dançarino, que foi eliminado após a avaliação da famosa; confira mais detalhes!