Saiba quem foi eliminado da Dança dos Famosos 2024

Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, Barbara Reis, Samuel de Assis e Juliano Floss disputaram a permanência na Dança dos Famosos

Neste domingo, 16, seis duplas se apresentaram na 'Dança dos Famosos', quadro do programa 'Domingão com Huck', da TV Globo, em busca das maiores notas para se livrar da eliminação.

O ritmo da noite foi a valsa e no júri, Nathalia Dill, a Vênus de 'Família é Tudo', e Juan Paiva, que vive o João Pedro em 'Renascer', se juntaram a Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus para julgarem a performance de Lucy Alves e Fernando Perrotti, Tati Machado e Diego Maia, Amaury Lorenzo e Camila Lobo, Barbara Reis e Vinicius Mello, Samuel de Assis e Lari Parison e Juliano Floss e Dani Duram.

Após as notas dos jurados e da plateia, Juliano Floss e Dani Duram se despediram da competição. O influenciador digital caiu no choro após a eliminação do programa e recebeu carinho de Huck e dos colegas.

Juliano Floss é eliminado da Dança dos Famosos - Reprodução/Globo

Leia também:Enrique Diaz faz pedido inusitado a Huck após eliminação da Dança dos Famosos

Assumidos? Juliano Floss é flagrado aos beijos com cantora famosa

O affair entre o influenciador Juliano Floss e a cantora Marina Sena é real! Nesta última sexta-feira, 14, os dois foram flagrados aos beijos novamente no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A imagem foi compartilhada com exclusividade pelo perfil 'Gossip do Dia', no Instagram.

De acordo com informações da página, o casal esperava o embarque para realizarem uma viagem juntos. Participante do quadro 'Dança dos Famosos', da Globo, Juliano já havia sido visto trocando carinho em público com a famosa durante uma despedida em um aeroporto. O flagra, inclusive, veio a público logo após Floss negar os rumores de um possível romance com Marina Sena.