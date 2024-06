Enrique Diaz faz pedido inusitado a Huck após eliminação da Dança dos Famosos

O ator Enrique Diaz surpreendeu o apresentador Luciano Huck ao fazer um pedido inusitado após ser eliminado da Dança dos Famosos

Enrique Diaz foi eliminado da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, neste último domingo, 2, e antes de se despedir da atração, ele arrancou gargalhadas de Luciano Huck ao fazer um pedido inusitado ao apresentador.

O ator, que esteve na primeira fase da novela Renascer, pediu um "tijolão dourado" como o que a família sorteada pelo Familhão - plataforma de benefícios que oferece sorteios mensais de R$ 1 milhão, recebeu. O pedido aconteceu após o marido de Angélica mostrar a família que ganhou uma barra dourada após ser contemplada pelo sorteio.

Huck começou rasgando elogios a Enrique. "Não sei nem como começar a te agradecer. Do fundo do meu coração, você é um ator que eu, em casa como telespectador, paro para prestar atenção em tudo que faz. Você entregou [na Dança] compromisso com o aprender e um descompromisso de se entregar que pouca gente tem. É essa segurança que você tem em confiar no próprio taco em todos os sentidos, como ator, como bailarino. Está todo mundo apaixonado por você [nos bastidores] do Domingão. Só quero te dar um abraço e agradecer pela confiança", falou ele.

Diaz, então, surpreendeu o apresentador com o pedido inusitado. "Pode me agradecer com um Familhão daquele, com um tijolão dourado", disse ele, aos risos. Em seguida, o ator falou sobre sua participação no quadro. "Fui muito feliz o tempo todo aqui. Queria agradecer à equipe toda, aos jurados, aos coreógrafos, aos nossos professores maravilhosos. Especialmente a Gabe Cardoso [professora dele] que é super competente e positiva", completou.

Além de Enrique, a cantora Lexa também deixou a Dança neste domingo. Lucy Alves, Samuel de Assis e Juliano Floss seguem na competição.

Enrique Diaz revela como anda a vida após o fim do casamento com Mariana Lima

O ator Enrique Diaz foi confirmado no elenco do Dança dos Famosos 2024, quadro do Domingão com Huck. Durante a coletiva de imprensa, o artista contou a CARAS Brasil o motivo de ter aceitado o convite e revelou como anda a vida após o fim do casamento de 25 anos com a atriz Mariana Lima.

A separação de Enrique e Mariana veio à tona em janeiro deste ano. Sempre muito discreto em relação à vida pessoal, o ator falou, brevemente, sobre a nova fase. "Está tudo louco. O famoso 'tudo bem e nada presta' (risos). A vida é uma aventura, né? Estou com os filhos grandes, está tudo legal", garante. Saiba mais!