Enrique Diaz revela como anda a vida após o fim do casamento com Mariana Lima: 'Tudo louco'

Confirmado no Dança dos Famosos 2024, quadro do Domingão com Huck, o ator Enrique Diaz conversou com a CARAS Brasil sobre o novo momento

O ator Enrique Diaz (56) foi confirmado no elenco do Dança dos Famosos 2024, quadro do Domingão com Huck, que estreia no próximo domingo, 3, na TV Globo. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 29, no Rio de Janeiro, o artista contou a CARAS Brasil o motivo de ter aceitado o convite e revelou como anda a vida após o fim do casamento de 25 anos com a atriz Mariana Lima (51). ‘Está tudo louco', brinca.

A separação de Enrique e Mariana veio à tona em janeiro deste ano. Sempre muito discreto em relação a vida pessoal, o ator falou, brevemente, sobre a nova fase. “Está tudo louco. O famoso ‘tudo bem e nada presta’ (risos). A vida é uma aventura, né? Estou com os filhos grandes, está tudo legal”, garante.

No bate-papo, Enrique, que participou da primeira fase do remake de Renascer, na TV Globo, dando vida ao inescrupuloso coronel Firmino, brincou ao responder se tem intimidade com a dança. “Danço em casa, em festa, em peça de teatro (risos). Acho a dança a melhor coisa do mundo, mas dominar ou chamar de uma coisa profissional, é outro papo”, fala.

Sobre o motivo de ter aceitado o convite para a competição, o ator foi enfático: “Aceitei pelo inusitado. Falar não sei fazer isso, então vai lá fazer, sabe? Também descobrir uma outra relação com o público, com a televisão... Achei isso divertido, achei bom”.

E foi na entrevista que o artista descobriu que estava participando de um reality. “Eu não sabia que isso aqui era um reality. Acho que eu teria um pouco de preconceito, se soubesse. Mas a coisa da dança é diversão, corpo, que é bonito de qualquer maneira. E errar nisso é bom também”, ressalta.

E será que Enrique Diaz está pronto para ser julgado? “Está tudo certo. Para mim, o meu julgamento é pior... O fato de mostrar os ensaios, me ajuda muito. É isso, estou errando, aprendendo, é muito legal. Mas o meu julgamento é tentar ser o melhor possível. Julgar, de falarem que não está tão bom... Ver esse elenco aqui, não dá para competir com eles, então está tudo bem (risos)”, diz.

O ator aproveitou para falar da novela Renascer. Ele não está mais no ar, mas garante que a experiência foi muito gratificante e comenta sobre o personagem e a trama. “Entrei na história pelo personagem. Não vi a novela na época, não revi agora e entrei pelo personagem. Teve uma onda muito boa que é a relação que eu já tinha com as pessoas que eu havia trabalhado, da caracterização, do figurino, da arte, que fizeram o personagem aparecer. Achei isso uma onda, focar ali com aqueles colegas todos. Achei a história superbonita, mas nem li a história toda, por exemplo. Tinha vindo de Pantanal também, que também é um remake, acho que tem uma onda de afeto das pessoas, por ter uma história atrás, que eu acho muito bonito, gostoso”, salienta.

MAIS SOBRE O DANÇA DOS FAMOSOS 2024

Dezesseis duplas (cada uma formada por um famoso e um professor) estarão na disputa do Dança dos Famosos. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha formarão o júri técnico da atração comandada por Luciano Huck.

Além de Enrique Diaz, os participantes são: Talitha Morete, Henri Castelli, Tati Machado, Lexa, Juliano Floss, Amaury Lorenzo, Samuel de Asssis, Bárbara Coelho, Barbara Reis, Gabriela Prioli, Klara Castanho, MC Daniel, Lucy Alves, Matheus Fernandes e Micael Borges.