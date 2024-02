Luciano Huck abre os trabalhos da nova temporada do Dança dos Famosos: 'Herança maravilhosa'

Durante coletiva de imprensa, o apresentador aproveitou para dar mais detalhes sobre mais uma edição da atração que estreia neste domingo

Contagem regressiva para a estreia do Dança dos Famosos 2024, o quadro do Domingão com Huck, começa sua nova temporada neste domingo, 3. Nesta quinta-feira, a CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa onde o apresentador Luciano Huck (52) aproveitou para dar mais detalhes sobre mais uma edição: "Herança maravilhosa".

A Dança dos Famosos está no ar na TV Globo desde 2005 e se mantém sucesso de audiência ao logo dos anos. Huck comenta sobre a popularidade da atração: "A dança dos famosos é isso. Tem uma questão da dança, celebridades, superação, show. Se você se manter fiel a premissa dos quadros, ao propósito dos quadros, a chance deles darem certo é ainda maior".

Segundo Luciano não é uma tarefa fácil a produção do Dança dos Famosos, é um programa pensando nos mínimos detalhes, mas reforça que é um desafio que gosta muito de fazer.

"O quão grande é esse quadro, por mais simples que seja a execução, você vê no ar duas pessoas dançando, mas o quanto ele é complexo de ser construído, desde o elenco até a infraestrutura para as pessoas participarem. O quanto todo mundo se envolve, mergulha nesse quadro para ficar do jeito que ele é".

O apresentador também comenta que todos os mínimos detalhes fazem a diferença para manter a credibilidade e sucesso do quadro que exige tanto: "Ele é uma explosão de show em todos os sentidos. Desde figurino, cenografia, produção musical. Muito gostoso de fazer, uma fase do ano muito boa para a gente", comenta.

Luciano também menciona ser bastante cauteloso com relação a mudanças no Dança dos Famosos para evitar erros: "Eu não gosto muito de errar, eu sou ponderado nas minhas decisões. Eu acho que se você exercitar sempre o bom senso na vida a chance de errar é menor".

"Ao mesmo tempo você tem que ser vanguarda, colocar o que não foi feito ainda. Tentar trilhar novos rumos, trazer coisas novas, mas também sem querer reinventar a roda, a gente tem o conteúdo da TV aberta que é diferente do conteúdo da Internet, você pode reembalar, mas o conteúdo da TV aberta é muito específico", complementa.

Receita de sucesso

Huck está na apresentação do Domingão, na TV Globo, desde setembro de 2021, além disso, a mais de 20 anos coleciona no currículo diversos trabalhos como apresentador. Durante a coletiva, o apresentador esclareceu sobre a longividade do seu trabalho na TV.

"Hoje em dia, se você não é verdadeiro, se a sua persona fora do ar não é a sua persona pública, não dura três meses. Quantos nomes ficaram pelo caminho porque o que a pessoa era em um lugar não era o mesmo que era em outro. Eu falando com vocês [jornalistas] vou ser a mesma pessoa que vai estar no ar, assistindo jogo do Corinthians, eu sou isso daqui", finaliza.