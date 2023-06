Carla Diaz e Rafa Kalimann comparam BBB e 'Dança dos Famosos': “Intenso”

As ex-BBBs e finalistas da ‘Dança dos Famosos’ revelaram as diferenças que sentem entre as duas competições da Rede Globo

Neste domingo, 2, acontece a grande final do “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”. As três finalistas da competição de dança são Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin. Tanto Rafa quanto Carla, compartilham uma semelhança, as duas participaram do Big Brother Brasil.

Rafa, que não só participou do BBB 20, mas também foi finalista na edição que corou Thelma Assis como a campeã do ano, comparou o reality show dirigido por Boninho com a competição do “Domingão”.

“É algo diferente porque lá a gente dependia do público e aqui eu dependo 100% de mim, então acho algo mais leve”, refletiu a influenciadora e ex-namorada do ator José Loreto em entrevista para o site Gshow.

Apesar de não ter chagado à final, Carla Diaz fez história no BBB 21 quando voltou do Quarto Secreto. A atual noiva do deputado federal Felipe Beccari comentou sobre as diferenças das atrações da Rede Globo e comentou sobre as dificuldades vividas em ambos.

“Aqui na Dança, eu volto para casa, eu descanso, eu choro na minha cama, no meu chuveiro. Não tem aquela exposição de 24 horas, né? Porém é muito mais intenso, porque eu estou sentido dores e descobrindo músculos que eu nem imaginava”, comentou a atriz.

Carla, inclusive, recebeu uma emocionante homenagem de seu noivo Felipe ao conquistar seu lugar na final da competição de dança apresentada por Luciano Huck. O deputado encantou os seguidores ao se declarar para a amada.

"Lembro do dia em que foi convidada, da realização de um sonho antigo, da emoção que me mostrou o cronograma com as datas, enquanto tomávamos café. Lembro que pensávamos na logística de encontros e desencontros até a data final, desconsiderando, assim, qualquer hipótese que você não chegaria lá. Dito e feito, e faltando só uma semaninha para o desfecho, olhe para trás e se orgulhe de cada gota de suor durante derramado durante os ensaios, das dores musculares e de cabeça, das horas privadas de sono pela ansiedade, e até da mudança na dieta para que o corpo aguentasse com mais força o ritmo necessário", disse ele.

TBT!

Nesta última quinta-feira, 29, Carla Diaz encantou seus fãs ao compartilhar um TBT nostálgico de sua infância para fazer uma homenagem a um famoso da televisão que estava celebrando aniversário.

Para comemorar o aniversário de 73 anos do apresentador do “Altas Horas”, Serginho Groisman, Carla publicou um clipe em seu Instagram com diversas cenas da sua infância em que foi entrevistada pelo astro da TV.