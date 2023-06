Carla Diaz compartilha TBT nostálgico ao celebrar aniversário de famoso: “Coração incrível”

A atriz Carla Diaz publicou em suas redes sociais um ‘feliz aniversário’ para um apresentador com direito a TBT nostálgico

Nesta quinta-feira, 29, Carla Diaz surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um TBT nostálgico. O vídeo foi publicado para celebrar o aniversário do apresentador Serginho Groisman, que está completando 73 anos.

A atriz publicou um vídeo de programas antigos apresentados por Serginho em que Carla, ainda criança, surgia como convidada. “O TBT não poderia ser outro”, começou escrevendo a ex-BBB na legenda do post.

“Ah, Serginho Groisman como te adoro. Definitivamente eu cresci te assistindo e fazendo parte de sua história. Você sempre tão gentil comigo, sempre um querido, respeitoso e amoroso. O quão grata eu sou por todos os convites, você não faz ideia”, celebrou Carla.

A participante do BBB 21 ainda desejou: “Te desejo vida! Muita saúde, muito sucesso, e todo amor desse mundo. Você é luz, dona de um coração incrível e me sinto privilegiada em ter tido a oportunidade de te conhecer e conviver com você desde muito pequenininha! Feliz aniversário! Viva Serginho”.

O apresentador do “Altas Horas” agradeceu a homenagem da finalista do quadro “Dança dos Famosos” do programa “Domingão com Huck”. “Obrigado por tudo e sempre!”, escreveu o aniversariante.

Os seguidores de Carla adoraram o vídeo e rasgaram elogios para Carla, que aparecia criança no vídeo. “Como que pode a bebê Diaz?”, escreveu a fã. E outra seguidora ainda comentou: “Que amor”. E uma página de fãs dedicada para Carla escreveu: “Meu Deus, que fofura, não dou conta”.

“Carlinha muito educada desde pequena, agradecendo a produção”, comentou um fã sobre o vídeo. E outro seguidor escreveu: “Meu Deus, nasceu prodígio”. E uma admiradora comentou: “Fofa demais! Serginho é um querido”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Amor!

Recentemente, o deputado federal e noivo de Carla, Felipe Beccari emocionou seus seguidores ao fazer uma bela homenagem à amada, quando ela foi consagrada como finalista no Dança dos Famosos.

"Lembro do dia em que foi convidada, da realização de um sonho antigo, da emoção que me mostrou o cronograma com as datas, enquanto tomávamos café. Lembro que pensávamos na logística de encontros e desencontros até a data final, desconsiderando, assim, qualquer hipótese que você não chegaria lá. Dito e feito, e faltando só uma semaninha para o desfecho, olhe para trás e se orgulhe de cada gota de suor durante derramado durante os ensaios, das dores musculares e de cabeça, das horas privadas de sono pela ansiedade, e até da mudança na dieta para que o corpo aguentasse com mais força o ritmo necessário", disse ele.