Vida que segue! Deniziane é vista agarradinha com rapaz em festa

Após affair com Matteus no 'BBB 24', ex-BBB Deniziane é vista trocando carinho com moço durante festa íntima; veja o momento

A fila andou para Deniziane após ter vivido um affair com Matteus, no BBB 24. Nesta terça-feira, 30, a ex-participante do reality show global apareceu agarradinha com um moço durante uma festa intimista e deu o que falar.

O momento de romance de Anny Ferreira com Rafael Gaudereto vazou ao abrirem uma live durante a reunião entre amigos. Com o braço no pescoço dele e beijando o mineiro, a ex-BBB mostrou que já está em outra após polêmicas envolvendo Alegrete, que acabou ficando com Isabelle no confinamento após semanas da eliminação da fisioterapeuta.

Após a final do BBB 24, Deniziane falou se ficou arrependida de ter se envolvido com o gaúcho na casa. "Não tem como me arrepender sem saber o futuro. Eu agi com o que eu sentia naquele momento. Não tenho nenhuma rixa com ela [Isabelle] e nem com ele. Não me pronunciei antes para não atrapalhar o jogo do dois", disse ela ao portal Leo Dias.

Então, ela ainda comentou que não teve tempo de conversar com Matteus. "Cumprimentei eles e ainda não tivemos tempo de conversar", afirmou a fisioterapeuta que deu um ponto final na relação alguns dias antes de ser eliminada do jogo.

Matteus pede fim aos ataques contra Deniziane

Na terça-feira, 30, Matteus usou as redes sociais para se pronunciar sobre a recente polêmica envolvendo sua ex-namorada, Deniziane, e seu atual affair, Isabelle. O vice-campeão do Big Brother Brasil 24 surpreendeu ao sair em defesa da mineira e pediu ‘pelo amor de Deus’ um fim aos ataques entre as duas torcidas.

Para quem não acompanhou, a polêmica teve início quando alguns fãs organizaram uma vaquinha e exibiram um vídeo de Matteus e Deniziane no telão da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Muitos apontaram que a atitude seria desrespeitosa, considerando o atual romance do gaúcho com a manaura. Saiba mais aqui.