Noivo de Carla Diaz reage ao ver conquista da atriz: 'Sempre te disse'

Noivo de Carla Diaz, Felipe Becari surpreende com recado para a atriz após ela chegar na grande final da Dança dos Famosos: 'Você é gigante'

No último final de semana, a atriz Carla Diaz se tornou uma das finalistas da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na Globo. Ela disputa o título de campeã com Priscila Fantin e Rafa Kalimann no próximo domingo. Enquanto não chega o dia da grande final, ela recebeu uma homenagem romântica do seu noivo, o político Felipe Becari.

Nas redes sociais, Carla mostrou um vídeo de como foi a sua apresentação na semifinal. Então, Becari fez questão de deixar um comentário repleto de elogios para a amada.

"Lembro do dia em que foi convidada, da realização de um sonho antigo, da emoção que me mostrou o cronograma com as datas, enquanto tomávamos café. Lembro que pensávamos na logística de encontros e desencontros até a data final, desconsiderando, assim, qualquer hipótese que você não chegaria lá. Dito e feito, e faltando só uma semaninha para o desfecho, olhe para trás e se orgulhe de cada gota de suor durante derramado durante os ensaios, das dores musculares e de cabeça, das horas privadas de sono pela ansiedade, e até da mudança na dieta para que o corpo aguentasse com mais força o ritmo necessário", disse ele.

E completou: "Você foi merecedora. Sempre te disse que suas chances de chegar na final eram gigantescas, pois é muita dedicação, talento e carisma concentrado em uma única pessoa! Tenho orgulho de ter acompanhado seus passos, perrengues e sucessos ao longo dessa jornada. Falta muito pouco para a grande coroação, pois história, você já fez! Te amo e precisava registrar esse comentário! Todo o Brasil está contigo! Você é gigante".

Vale lembrar que Carla Diaz e Felipe Becari ficaram noivos em novembro de 2022 durante um jantar romântico. Juntos desde 2021, eles deram o novo passo no relacionamento e contaram para os fãs a novidade. “Sim ao amor, à cumpliciade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o primeiro dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?”, disse ele na época.