Carla Diaz ganha anel de noivado de mais de R$ 30 mil; veja fotos do pedido

Atriz Carla Diaz foi pedida em casamento pelo político Felipe Becari com modelo de anel de grife

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 09h57

A atriz Carla Diaz e o político Felipe Becari são os mais novos noivos do pedaço. Para selar o comprometimento, o romântico fez o pedido com o verdadeiro anel de milhares.

Segurando a famosa caixa azul da marca Tiffany, ele se ajoelhou em um restaurante e mostrou o anel, que com o número mínimo de quilates, já custa mais de R$ 37 mil.

Modelo de anel em que Carla Dias foi pedida em casamento

"ELA DISSE SIM! Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos!", começou o apaixonado em álbum de fotos no Instagram.

"Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo? Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez acreditar que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família", declarou o político.

A declaração não parou por aí e ele fez questão de elogiar a loira: "Que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você".

"Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari", finalizou.

