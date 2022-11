Felipe Becari pede Carla Diaz em casamento: ‘Ela disse sim!’

Felipe Becari, político e defensor dos animais, anunciou que pediu Carla Diaz em casamento

CARAS Digital Publicado em 01/11/2022, às 22h14

Nesta terça-feira, 1, o político e defensor dos animais Felipe Becari (35) publicou em suas redes sociais uma sequência de fotos onde mostra que pediu a atriz Carla Diaz (31) em casamento! “Ela disse sim!”, celebrou.

“ELA DISSE SIM! Sim ao amor, à cumplicidade, à lealdade e aos melhores sonhos que construímos juntos desde o 1º dia em que nos conhecemos! Difícil explicar o inexplicável, não é mesmo?”, começou, em seu perfil oficial no Instagram.

“Mas o sentimento de certeza desde a 1ª vez que a vi me fez acreditar que ainda é possível acreditar naqueles cenários que tanto desenhamos, longe da perfeição, mas onde caminhamos lado a lado com a segurança de que sentimentos de amor, sim, formam a base de qualquer família”, continuou.

“@carladiaz , que você tenha a certeza do tanto que amo e admiro a mulher grandiosa que você é. Mais do que agora noivo, sou seu fã nº 1 e agradeço todas as manhãs pela oportunidade de escrever esses lindos capítulos com você. Que seja eterno, que seja verdadeiro, que seja completo. Te amo, com todo carinho e respeito. Seu noivo, Felipe Becari.”, finalizou o político, sua linda declaração para a atriz.

Nos comentários, amigos e seguidores do casal foram à loucura com a novidade do noivado. “Aeeee! Deus abençoe muito”, escreveu o cantor Lucas Lucco. “Seus lindos! Muita felicidade”, exaltou a atriz Larissa Manoela.

Veja a publicação de Felipe Becari contando que pediu a atriz Carla Diaz em casamento:

Gravações!

Recentemente, Carla compartilhou uma série de fotos de sua viagem ao Pantanal para o encerramento das gravações de seu novo filme "Rodeio Rock".

"#DíazDeGravação tem agora uma nova localização. Com direito a #photodump. Estamos no #pantanal, se você ainda não viu, corre nos stories, estou mostrando tudo. Encantada com cada cantinho que já conheci por aqui", escreveu na legenda da publicação.