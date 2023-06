Saiba quem são os três finalistas da Dança dos Famosos 2023

Bruno Cabrerizo, Carla Diaz, Rafa Kalimann e Priscila Fantin competiram pelas três vagas da grande final da Dança dos Famosos

Na noite deste domingo, 25, aconteceu mais uma etapa da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck. Quatro participantes disputaram as três vagas da grande final da competição com o ritmo Dança Contemporânea.

Além dos jurados técnicos, Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha, os atores Bruno Gagliasso e Ingrid Guimarães foram os responsáveis por julgar as apresentações de Rafa Kalimann, Priscila Fantin, Bruno Cabrerizo e Carla Diaz.

Kalimann foi a primeira a se apresentar ao lado do coreógrafo Fernando Perrotti. Depois foi a vez de Fantin, que está no ar na novela Chocolate com Pimenta, dançar ao lado de Rolon Ho. O terceiro a dançar no palco do programa foi Cabrerizo e Juliana Paiva. Os dois chegaram a protagonizar um beijo durante a coreografia. Por fim, Diaz e Diego Basilio enceraram as apresentações.

Confira as apresentações dos quatro participantes:

Eliminação e finalistas

Após a soma das notas deste domingo, um participante deixou a competição e o público conheceu os três finalistas da competição. O ator Bruno Cabrerizo ficou em último lugar no placar geral, e não avançou pra última etapa da disputa.

A influenciadora digital Rafa Kalimann ficou em primeiro lugar, com 177,5 pontos. Em segundo lugar ficou a atriz Carla Diaz, com 177,3. E a atriz Priscila Fantin conquistou a terceira vaga com 177,2. As famosas terão que dançar dois ritmos e após a soma das duas apresentações, a grande campeã será consagrada.

Vale lembrar que a competição não oferece prêmio em dinheiro. Quem ficar em primeiro luga na disputa levará para casa um carro zero-quilômetro.

