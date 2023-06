Bruno Cabrerizo dá beijão na bailarina durante a Dança dos Famosos

Beijão com giro e tudo! Bruno Cabrerizo eleva a temperatura ao dar beijo na bailarina durante coreografia da Dança dos Famosos

O ator Bruno Cabrerizo elevou a temperatura da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, da Globo, durante a sua coreografia na semifinal. O artista deu um beijão na bailarina Ju Paiva durante a dança. Os dois fizeram um beijo técnico que arrancou gritos e aplausos da plateia.

No meio da coreografia, eles se beijaram no palco com direito a giros e passos da dança enquanto estavam trocando o gesto carinhoso. Logo no final da coreografia, Luciano Huck e os convidados não perdoaram o beijo inesperado e fizeram comentários.

“O sarrafo do beijo na boca tá alto agora”, brincou o apresentador. E Lívia completou: “Eles provaram que é possível beijar não só fazendo aquilo, mas várias outras coisas. Roda tudo, mas fica conectado”.

Então, Lívia Andrade perguntou o que todo mundo queria saber sobre Bruno Cabrerizo e Ju Paiva. Ela quis saber se eles formaram um casal ou não durante o quadro de TV, mas ele negou o envolvimento amoroso. O ator garantiu que eles são apenas amigos. “Eu entendo o seu lado [de querer saber se formaram um casal na vida real]. Nós não somos um casal. Somos dois profissionais que entregamos arte. O beijo eu entendo o contato da boca com a boca. É uma coreografia artística”, disse ele.

Performance do Bruno Cabrerizo na semifinal da #DançadosFamosos. pic.twitter.com/bsl2XXtioy — Central Reality (@centralreality) June 25, 2023

E rolou até beijo na apresentação do Bruno Cabrerizo e Juliana Alves! 😍💫 #DançaDosFamosos#Domingãopic.twitter.com/GnVDTaPf9q — TV Globo 📺 (@tvglobo) June 25, 2023

Bruno Cabrerizo já tinha desmentido o romance na Dança Famosos

Há poucos dias, Bruno Cabrerizo desmentiu os rumores de que teria formado um casal com a bailarina da Dança dos Famosos. Em conversa com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele contou que sabe da torcida dos fãs, mas a relação deles é só amizade. “É natural que tenha nascido essa hipótese. A gente se dá muito bem, tem uma sintonia no trabalho, e é só. Não temos nada, nunca tivemos. A gente dá risada disso, a gente aceita, né? Que as pessoas shippem, faz parte, está tudo bem”, declarou ele.

Então, ele ainda contou que entende a curiosidade dos fãs sobre a sua vida pessoal. “Quem trabalha no mundo artístico está muito exposto, as pessoas têm curiosidade de saber também com quem está, o que está fazendo, e as redes sociais também aumentaram um pouco isso. Eu lido bem, faz parte, tem o bônus e o ônus de quem trabalha no mundo artístico”, afirmou.