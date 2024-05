Maya Mazzafera confirma transição de gênero e exibe seu novo documento

Maya Mazzafera confirma rumores sobre transição de gênero ao exibir sua nova documentação e ganha apoio de celebridades

Nesta quinta-feira, 2, Maya Mazzafera - anteriormente conhecida como Matheus Mazzafera - confirmou que passou por uma transição de gênero após muitos rumores. Em suas redes sociais, a produtora de moda e influenciadora digital revelou a novidade ao compartilhar sua nova documentação e atualizar os pronomes em seu perfil.

Através do feed de seu Instagram, Maya reapareceu após meses de ausência em todas as redes sociais e a remoção de todas as suas publicações antigas, para compartilhar uma conquista importante. Sem entrar em muitos detalhes sobre a transição, ela exibiu sua nova certidão de nascimento, destacando principalmente seu novo nome.

Além disso, Maya também enfatizou a presença do gênero feminino em seu novo documento oficial. Entre as outras mudanças, embora ainda mantenha o nome em seu perfil como "Ma", a influenciadora atualizou os pronomes em sua biografia para "ela/dela", além de incluir um emoji com a Bandeira do Orgulho das Pessoas Trans.

Nos comentários de sua última publicação, Maya recebeu o apoio de famosos e fãs: “Feliz por mais uma conquista, libertação, bora bora bora ser feliz que isso que Deus quer”, escreveu Nicole Bahls. “Lá vem ela!” disse Erika Hilton. “Ela tá chegando, mores”, avisou Taina. “Vemmmmm Maya”, disse Sabrina Sato. “Bem vinda meu amor”, escreveu Ticiane Pinheiro.

Vale mencionar que segundo o colunista Felipeh Campos, Maya teria se afastado de seu perfil nas redes sociais há meses para se dedicar ao processo de transição de gênero. Após desmentir os rumores de uma viagem à Tailândia para a mudança, ela teria passado pelas operações em uma clínica especializada em confirmação de gênero em São Paulo.

Inicialmente, Maya passou por um conjunto de procedimentos para suavizar os traços masculinos em seu rosto, conhecido como feminização facial. Na mesma clínica, ela também teria feito a colocação de próteses de silicone na região das mamas e até já teria removido os pontos da cirurgia nos novos seios nos últimos dias.

Além disso, o colunista também revelou que a influenciadora digital passou por uma cirurgia de feminilização da voz com um médico especialista em transição de gênero. Aproveitando as mudanças, Maya já havia solicitado as alterações em sua documentação e definido seu novo nome de identificação. Até o momento, ela não confirmou as intervenções cirurgicas.

Maya Mazzafera revela que teve perda de visão:

Antes de revelar sua transição de gênero, Maya Mazzafera se pronunciou nas redes sociais sobre uma notícia a seu respeito que estava circulando pela internet. A personalidade confirmou que sofreu uma perda de visão temporária após um procedimento cirúrgico após um erro médico. Porém, Ma garantiu que já está se recuperando; confira o relato.