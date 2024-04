Vida nova! Matheus Mazzafera passa por transição de gênero e novo nome é revelado

Segundo colunista, Matheus Mazzafera teria realizado plásticas para mudança de gênero e atualizado papelada com novo nome; aos detalhes

Afastado das redes sociais há meses, Matheus Mazzafera estaria embarcando em uma nova etapa em sua vida! Após muitos rumores sobre sua transição de gênero, o produtor de moda e influenciador digital teria passado por cirurgias plásticas para redesignação sexual, além de dar entrada na papelada para mudar seu nome.

Segundo o colunista Felipeh Campos, Matheus se afastou de seu perfil nas redes sociais para se dedicar ao processo de transição de gênero e à recuperação dos procedimentos. Após desmentir os rumores de uma viagem à Tailândia para a mudança, ele teria passado pelas operações em uma clínica especializada em confirmação de gênero em São Paulo.

Inicialmente, Matheus passou por um conjunto de procedimentos para suavizar os traços masculinos em seu rosto, conhecido como feminização facial. Na mesma clínica, ele também teria feito a colocação de próteses de silicone na região das mamas e até já teria removido os pontos da cirurgia nos novos seios nos úlltimos dias

Além disso, o colunista também revelou que o influenciador digital passou por uma cirurgia de feminilização da voz com um médico especialista em transição de gênero. Aproveitando as mudanças, Matheus já solicitou as alterações em sua documentação e definiu seu novo nome de identificação, que seria Maya Mazzafera.

Apesar das especulações, Matteus ainda não confirmou a mudança. Segundo o jornalista, ele deve conceder entrevistas a programas de televisão e também retornar às suas redes sociais em breve. Vale mencionar que atualmente o perfil de Mazzafera está sem publicações disponíveis desde sua última aparição no final do ano passado.

Vale lembrar que Matheus ganhou destaque como produtor de moda e estabeleceu amizades com diversas celebridades. Ele decidiu abrir seu canal no YouTube, onde entrevistava suas amigas famosas com um tom descontraído e brincadeiras inusitadas. Rapidamente, ele consolidou um número impressionante de seguidores e inscritos.

Matheus Mazzafera já desabafou sobre homofobia:

Há alguns anos, Matheus Mazzafera tornou-se ativista dos direitos da comunidade LGBTQIA e relatou sofrer homofobia por parte da plataforma YouTube. O desabafo ocorreu em uma entrevista com Leo Dias, que era colunista do UOL. Ele inclusive mencionou que um vídeo com Pabllo Vittar foi marcado como impróprio pela rede social.

"Minha relação com o YouTube era boa, mas está se tornando difícil. Desde que abri meu canal, sofro homofobia velada e, às vezes, escancarada pela plataforma do YouTube. Não recebo deles o apoio que meus amigos héteros recebem. Meus vídeos monetizam menos e tenho problemas constantes quando tem outro gay, além de mim no vídeo", contou.