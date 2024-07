Caso de Arthur Aguiar e Maira Cardi gera alerta de psicóloga: 'Pode ser prejudicial'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Cláudia Melo deu dicas para pais que vivem o mesmo dilema que Arthur Aguiar e Maira Cardi com a filha, Sophia

Os desafios de criar um filho tem ficado cada vez mais difícil, principalmente na era digital. Maíra Cardi (40) e Arthur Aguiar (35) são a prova que qualquer deslize pode render resoluções decisivas dentro do relacionamento entre pais e filhos, principalmente quando eles são separados. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Cláudia Melo avaliou a situação do ex-casal, que tem provocado debates envolvendo a filha Sophia (5).

No último final de semana, a garotinha virou destaque nas redes sociais após viralizar um vídeo no qual ela aparece brincando com o funcionário da família, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre". A fala da menina, claro, deu o que falar e muitos apontaram falta de educação dos pais.

"Educar é um desafio diário. Não podemos esquecer, que a educação se dá com afeto e responsabilidade. Não podemos abrir mão das nossas experiências negativas e positivas nesse processo tão singular que é o prazer de mostrar o caminho", afirma Cláudia.

A especialista completa avaliando o caso e explicando que casos de divergência entre os pais, é importante que tudo seja decidido e analisado de maneira mais privada, sem que terceiros tenham acessos à intimidade familiar. "É importante priorizar o bem-estar da criança e evitar expor questões familiares de forma negativa", diz.

"Culpar uns aos outros publicamente ou na presença do menor, pode ser prejudicial para o mesmo, gerando conflitos e exposição desnecessária. O ideal é buscar soluções em conjunto, manter a parceria com a privacidade da família e proteger a criança de julgamentos e críticas", avalia.

Em meio às críticas e suposições que a garotinha estaria reproduzindo um comportamento problemático dos pais, a psicóloga deu dicas de como os responsáveis podem se precaver para tornar o ambiente familiar mais favorável para o crescimento e formação dos filhos.

"É importante oferecer um ambiente familiar saudável, ético, coerente e seguro, ser um modelo positivo de comportamento, promover o diálogo aberto sobre emoções e valores, ensinar habilidades sociais e emocionais, estabelecer limites claros e consistente", explica a especialista, que ainda afirma que a busca por profissionais também pode resolver a questão.