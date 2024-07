Maíra Cardi reflete sobre respeito após polêmica: 'Era pedir demais'

Após confusão com Arthur Aguiar, a coach Maíra Cardi falou sobre não permitir que atitudes de terceiros possam te afetar

A coach e influenciadora digital Maíra Cardi usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 2, para compartilhar uma nova reflexão com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a famosa publicou um vídeo falando sobre respeito e como não permitir que a atitude de outras pessoas possam te afetar.

O novo desabafo de Maíra aconteceu após a polêmica envolvendo seu ex-marido, Arthur Aguiar. Na segunda-feira, 1, os dois trocaram farpas na web depois que uma fala de Sophia Cardi, filha do ex-casal, viralizou. Na ocasião, a pequena falou sobre o celular do cozinheiro do pai.

Agora, depois de toda repercussão, Maíra Cardi deixou uma mensagem de reflexão em suas redes sociais. "Respeito. Era só isso que ela queria. Talvez um pouco de fidelidade, lealdade, mas era pedir demais. E olha que ela tentou, tentou de tudo. As coisas só mudaram quando ela entendeu que ninguém deve nada", iniciou ela no vídeo.

"Ela finalmente entendeu que não pode controlar a forma como as pessoas a tratam, mas pode controlar quanto isso afeta. Ela aprendeu a controlar a presença dela. Agora ela sabe que cabe somente a ela decidir onde quer estar. Onde merece estar. E mais que isso: de onde deveria sair", acrescentou a coach.

Entenda a polêmica entre Arthur Aguiar e Maíra Cardi

A polêmica em torno da fala da filha de Arthur Aguiar e Maíra Cardi movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 1. Para quem não acompanhou, a confusão começou após Sophia, de apenas cinco anos, fazer um comentário indiscreto sobre o cozinheiro da família.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, a pequena aparece brincando com o funcionário, quando comenta sobre o celular dele, referindo-se como "de pobre". Com a repercussão, Maíra Cardi deu entrevista ao colunista Leo Dias e falou do ex-companheiro.

"Filhos de pais separados sofrem de dois princípios e duas criações. Aqui na nossa casa as regras são outras e quando descumpridas – o que é muito raro – a correção é imediata.... Como ela se comporta fora de casa sobre a custódia dele infelizmente não posso barrar!", disse.

Mais cedo, Arthur já havia se pronunciado e afirmou que conversou com a herdeira sobre suas atitudes. Mas, diante das declarações da ex-mulher, ele perdeu a paciência e detonou em novos vídeos. "Isso, com certeza, não é algo que minha filha ouviu ou aprendeu na minha casa e, obviamente, sou totalmente contra. Foi falado que minha filha fica menos tempo comigo e, de fato, ela fica menos tempo comigo. Minha filha aprendeu isso na minha casa? Será? Acho que não", rebateu.

Maíra, por sua vez, publicou um longo texto detonando o ex-marido após a exposição da filha. "Dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele, Arthur, nem liga para dinheiro. Não liga? Se não liga, que tal devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso", disparou a coach; confira mais detalhes!