MC Daniel nega polêmica ao assinar contrato com a Globo: 'Parem de tentar'

Novo contratado da Globo, MC Daniel rebateu comentários negativos após afirmar ser o primeiro funkeiro a assinar com a emissora

Participante do elenco atual da 'Dança dos Famosos', MC Daniel usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 4, para deixar um recado ao público que o acompanha. Em seus stories no Instagram, o cantor rebateu as críticas que passou a receber após celebrar seu contrato com a TV Globo.

Mais cedo, ele publicou um vídeo mostrando o crachá da emissora e comemorou o fato de ser o primeiro funkeiro contratado da casa, abrindo portas para os demais colegas da profissão. MC Daniel, no entanto, recebeu diversos comentários negativos de internautas afirmando que o cantor não foi pioneiro do gênero a entrar na Globo - Xamã e MC Cabelinho, por exemplo, já atuam nas telinhas.

Em meio às críticas, o famoso fez um breve desabafo, deixando claro que está fugindo de polêmicas desnecessárias. "Eu quis dizer [o primeiro MC] da Dança dos Famosos. Não quero briga com ninguém, não quero atacar ninguém, esse não é meu foco e eu não vou ganhar nada com isso", iniciou ele.

"Estou muito bem, muito em paz. Vejo umas páginas querendo ser tendenciosas, mas nunca vou tirar o mérito dos caras aqui. É vitória para todo mundo. Falei 'portas abertas’'por ser o primeiro MC [do quadro] da Dança. Tá tranquilo, depois virão outros", completou MC Daniel.

Na legenda, o artista pediu para que o público não forçasse uma 'polêmica' em torno de sua declaração: "Parem de tentar fazer polêmica. Primeiro MC da Dança dos Famosos, representando o funk. Nunca vou tirar o mérito de outras pessoas, mas fico feliz pela minha conquista também. E tá tudo bem. O Xamã tá fazendo novela [Renascer] aqui. Fico feliz com isso", escreveu ele, por fim.

Vale lembrar que a final da 'Dança dos Famosos', quadro do 'Domingão com Huck', acontecerá no próximo domingo, 7. Lucy Alves, Tati Machado e Amaury Lorenzo, juntamente com suas duplas, são os finalistas da temporada.

MC Daniel muda o visual após sofrer corte químico

MC Daniel passou por um susto ao assumir o visual descolorido dos cabelos. O cantor teve um corte químico em decorrência da saúde debilitada dos fios e recorreu a uma mudança no visual, nesta quinta-feira, 27, para cuidar do cabelo, raspando todo o loiro que restou e assumindo a cor natural.

"Vim platinar o cabelo e olha o que aconteceu. Jesus Cristo, vou raspar tudo", contou o artista antes de assumir o novo corte. Daniel também contou que o resultado caótico do visual descolorido foi por conta da escolha do barbeiro, a quem ele se referiu como "charrado", gíria usada para se referir a quem está "chapado" ou dormente.

Pouco tempo depois, o artista voltou às redes para mostrar como ficou após o corte, dessa vez com um cabeleireiro da confiança dele: "Agora sim, eu fiquei bonito". A mudança vem após o artista se mimar com um acessório para os dentes que se popularizou entre os famosos, avaliado em R$ 11 mil; confira detalhes!