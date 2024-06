MC Daniel surge chorando e faz desabafo: "O maior desafio da minha vida"

O cantor MC Daniel foi eliminado da Dança dos Famosos. Ele publicou em seu perfil nas redes sociais como foi sua reação nos bastidores do programa.

O cantor MC Daniel foi eliminado da Dança dos Famosos deste domingo, 9. Em uma fase decisiva do quadro as cinco duplas encararam a salsa, mas o cantor teve um problema com sua coreografia e ficou com o placar baixo. Mais tarde, ele publicou em seu perfil nas redes sociais sua reação nos bastidores do programa.

"Hoje, com muita gratidão e tristeza, me despeço do Dança dos Famosos. Quero agradecer a todos que fizeram parte disso, foi a melhor experiência da minha vida! Principalmente, Paula Santos [sua professora]. Te amo, preta, me desculpa!", iniciou ele.

Que completou: "Conheci pessoas incríveis, amizades verdadeiras, me superei, sorri, chorei, furei a bolha de vez, levei a bandeira do funk para TV em horário nobre, quebrando preconceito, levei amigos, família e, o principal, falei de Deus e família sempre que pude. Sem dúvidas, o maior desafio da minha vida e o mais incrível".

Eliminação da Dança dos Famosos

O funkeiro recebeu uma baixa pontuação após ter um erro na coreografia descontado. Durante a apresentação, ele esqueceu um passo e, desesperado, levou as mãos à cabeça. A professora o ajudou a retomar a dança. Embora sua atitude tenha sido elogiada, não foi o suficiente para que ele continuasse na competição.

Após a pequena falha, MC Daniel falou sobre os aprendizados no programa. "Eu sei que tive uma falha aqui, mas isso serve também de lição para todo mundo em tudo na vida. Às vezes a gente vai acertar, a gente vai errar, o que a gente não pode deixar de fazer é de levantar a cabeça e tentar de novo", declarou ele no palco da atração.

Luciano Huck, por sua vez, respondeu: "Você é um presente que esse programa ganhou, e você é um presente que minha vida ganhou. Você é um moleque que quando a gente vê de longe, chega lá todo tatuado, cheio de brinco, fala: 'Ih, esse é marrento'. Quando chega, é um doce de pessoa, é um menino dedicado à família, educado, gentil com todo mundo, presta atenção nos detalhes, sempre te ouve, é tão gentil", destacou o apresentador.

"Você é um moleque muito, muito especial. Então, antes de mais nada, eu queria falar que Deus siga iluminando você, que você siga compartilhando essa luz que você recebe, que você merece tudo isso e muito mais", completou Luciano.