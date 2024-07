Maíra Cardi detona Arthur Aguiar após exposição da filha: 'Pena de você'

A coach Maíra Cardi lamentou tamanha exposição da filha e mencionou o quanto investiu na carreira de Arthur Aguiar após o BBB 22

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 1, para se pronunciar publicamente a respeito da polêmica envolvendo sua filha, Sophia Cardi, de 5 anos. O nome da pequena ficou entre os assuntos mais comentados após um vídeo onde ela aparece comentando que o celular do cozinheiro da família é 'de pobre' viralizar.

Mais cedo, em entrevista ao jornalista Leo Dias, a famosa culpou Arthur Aguiar, pai de Sophia, pela atitude da filha. De acordo com a coach, a herdeira não aprendeu a atitude dentro de sua casa. O ator, por sua vez, rebateu as acusações da ex-esposa e ressaltou que não aborda assuntos sobre dinheiro em sua residência, assim como seu marido, Thiago Nigro.

Agora, Maíra publicou um longo desabafo sobre a exposição da herdeira. "Muito chato tudo isso, vocês não tem ideia do que passamos no secreto! (...) Muito triste amanhecer com um jornalista me pedindo declaração sobre algo que eu não faço ideia e não está sob meu controle! Eu fiquei fora das redes no final de semana, como estou fazendo sempre, e quando ligo meu celular uma enxurrada de mensagens falando sobre a minha filha", iniciou ela.

"Estou devastada, sou uma mãe que incentiva a filha a ir com o pai, mostramos sempre sua importância, mas realmente tem coisas que passam do limite! Eu entendo que cada um tem sua vida, sua roda, seus costumes e amigos, mas expor dessa forma realmente ultrapassou o limite permitido, ainda mais incentivando as pessoas a julgarem como uma criança de 5 anos deveria se comportar", complementou Maíra Cardi.

Em seguida, a famosa lamentou que Arthur Aguiar tenha jogado para ela a responsabilidade pela atitude de Sophia. "Dizendo que essa fala com certeza aprendeu aqui, afinal meu marido fala de dinheiro e ele, Arthur, nem liga para dinheiro. Não liga? Se não liga, que tal devolver o que me deve? Sempre sustentei, investi e perdi meu tempo com isso", disparou a coach.

Participação no BBB 22

Maíra Cardi ainda mencionou a participação do ex-marido no BBB 22, da Globo, do qual foi campeão da edição. Segundo a influenciadora digital, ela investiu dinheiro na carreira profissional de Arthur Aguiar como cantor e empreendedor.

"Fui a provedora da família durante todo o tempo e nunca reclamei nem te cobrei, rapaz! E agora eu que falo de dinheiro? (...) Desde que você saiu do BBB o Brasil não soube a verdade do que aconteceu porque eu nunca contei para ninguém para te poupar! Por pena de você ser quem é", declarou a coach.

"Infelizmente a culpa sempre será das mães. A gente fica sozinha com a criança, passa perrengue de noites sem dormir, de médicos, educa, leva, busca na escola, faz dormir, acorda, da comida, brinca, cria, muitas ainda pagam a conta financeira e o pai de 15 em 15 dias nos culpa por tudo que não está bacana! Incluindo o dia que está na casa dele. A criança é filmada por uma rede social que não é dele, e ele não viu porque no único dia que está com a criança, não estava", finalizou Maíra Cardi.

Confira o desabafo de Maíra Cardi na íntegra: