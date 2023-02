Smartphones: confira opções incríveis e escolha o seu favorito

Selecionamos opções de smartphones disponíveis na Amazon para você escolher o seu

Não há nada melhor do que facilitar o dia a dia com eletrônicos práticos e tecnológicos, não é mesmo? E se você está procurando o melhor modelo de smartphone para você, nós podemos te ajudar! Selecionamos 8 opções de produtos que estão disponíveis no site da Amazon para você conferir detalhes sobre cada um e escolher o seu favorito.

Olha só:

1. Samsung Galaxy S23: https://amzn.to/3YydrJo

Já disponível em pré-venda na Amazon, o mais novo smartphone da Samsung oferece uma promoção de lançamento: o dobro da memória pelo mesmo preço - ou seja, o modelo conta com 256GB de memória, mas com o preço do modelo de 128GB! Demais, né? Além disso, o item possui câmera tripla traseira, câmera de selfie, tela infinita de 6,1 polegadas e dual chip.

Reprodução/Amazon

2. Samsung Galaxy AO3s: https://amzn.to/3HJH8QP

Este item conta com tela infinita de 6,5 polegadas, câmera quádrupla traseira, câmera de selfie, dual chip e 64GB de memória interna.

Reprodução/Amazon

3. Samsung Galaxy Z Flip4: https://amzn.to/3YdxsoB

Super tecnológico, este modelo de smartphone dobrável é perfeito para quem gosta de praticidade! Conta com 128GB de memória, tela infinita de 6,7 polegadas, câmera dupla traseira e câmera frontal. Além disso, sua bateria possui carregamento rápido de 25W!

Reprodução/Amazon

4. Xiaomi Redmi 9i Sport: https://amzn.to/3Hzqu68

Com 64GB e memória expansível de até 512GB, este item conta com função de hotspot móvel, dual SIM, câmera dupla, processador Octa Core, GPS integrado e Quad Band.

Reprodução/Amazon

5. Xiaomi Redmi Note 11: https://amzn.to/3I1KGiH

Este item conta com 128GB e armazenamento expansível de até 1TB, carregamento e bateria USB C, modo de leitura 3.0, tela solar e muito mais.

Reprodução/Amazon

6. Apple iPhone 13: https://amzn.to/3YxbKMc

Com 128GB e tela super retina XDR de 6,1 polegadas, este iPhone também possui sistema avançado de câmera dupla (com câmeras Wide e Ultra Wide), modo cinematic (que adiciona profundidade de campo rasa e muda o foco automaticamente nos vídeos), estilos fotográficos, smart HDR 4, modo noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR, câmera frontal e chip biônico A15 para desempenho ultrarrápido.

Reprodução/Amazon

7. Apple iPhone 14: https://amzn.to/40yG3DT

Além da tela super retina XDR de 6,1 polegadas e os 128GB de memória, este iPhone conta com sistema de câmeras avançado, modo cinema, modo ação para vídeos em movimento com estabilidade, tecnologia de segurança (detecção de acidente, que liga para a emergência se necessário), bateria para o dia todo, até 20 horas de reprodução de vídeo e chip A15 biônico.

Reprodução/Amazon

8. Apple iPhone 14 Pro Max: https://amzn.to/3HGcLL4

Com 128GB de memória, este item conta com tela super retina XDR de 6,7 polegadas, sempre ativa e ProMotion, com Dynamic Island (nova forma de interação do iPhone), câmera grande-angular, modo cinema, modo ação, tecnologia de segurança, bateria para o dia todo, até 29 horas de reprodução de vídeo e muito mais!

Reprodução/Amazon

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amznto/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: https://amzn.to/3d118OJ

Baixe agora o aplicativo da Amazon: https://amzn.to/3CV1VQy