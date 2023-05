5 motivos para adquirir um Kindle para suas leituras

O Kindle é um dos Disipositivos Amazon mais vendidos e conhecidos do site. Mas você sabe quais são as maiores vantagens de tê-lo em sua rotina de leitura? Nós trouxemos 5 motivos para você adquiri-lo com as ofertas imperdíveis do Dia das Mães. Veja só:

LEITURA ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL

Não torça o nariz para os eReaders antes de conhecê-los! O Kindle possui tela antirreflexo que imita uma folha de papel para tornar a sua leitura super confortável. Ah, e se você tem problemas de visão e quer uma leitura mais confortável, você pode ajudar o tamanho da letra e a fonte do texto. Incrível, não é?

ONDE E QUANDO QUISER

Seu design compacto faz com que ele caiba em qualquer cantinho, até dentro das bolsas mais cheias! Assim, com o Kindle, você pode levar vários livros para onde estiver e ter uma leitura à sua disposição quando quiser. Ah, e sabe aquela ansiedade para seus livros chegarem em casa após comprá-los online? Isso acabou! Ao fazer a compra de um eBook, ele ficará disponível instantâneamente para leitura em seu Kindle.

FAÇA CHUVA OU FAÇA SOL

O Kindle é seu melhor amigo, não importa qual seja a previsão do tempo! Quase todos os modelos - com excessão do Kindle 11ª Geração - são à prova d'água, então você pode utilizá-lo na água sem medo! Aproveite os dias de chuva ou de sol, dentro da piscina ou da banheira, para colocar a leitura em dia. Ah, e lembre-se que a tela é antirreflexo, então se fizer sol, você ainda conseguirá enxergar o seu Kindle sem problemas.

ATÉ NO ESCURINHO

Gosta der ler antes de dormir? O Kindle possui iluminação embutida e com temperatura de luz ajustável para você ler confortavelmente mesmo no escuro. Assim, você não precisa contar com nenhuma luz de apoio como em um livro comum. E para tornar a leitura ainda mais agradável, ele possui o modo noturno que torna o fundo da tela preto e muito melhor para leituras noturnas.

ECONOMIA DE MONTÃO

Comprar eBooks é muuuuito mais barato do que comprar livros físicos. Então você pode aproveitar mais livros gastando muito menos. Ah, e ao ter o Kindle, você pode aproveitar os serviços de leitura por assinatura da Amazon, o Prime Readinge o Kindle Unlimited, onde você paga uma pequena quantia para ter acesso à quantos livros quiser.

Convencemos você? Pois saiba que o Kindle está em oferta neste Dia das Mães. Confira os modelos em promoção e adquira um para uso pessoal ou para presentear sua mãe:

