iPhone, AirPods, AppleWatch e mais: 13 itens da Apple para garantir na Amazon

Confira dicas de produtos incríveis por ótimos preços

Não há nada melhor do que ter tecnologia e praticidade para realizar todas as tarefas do dia a dia, não é mesmo? E para isso, os produtos da Apple serão ótimos aliados! Para te ajudar a escolher os melhores, preparamos uma lista com 13 produtos da marca que estão disponíveis na Amazon e que você não pode deixar de conhecer. De iPhone a AppleWatch, não vão faltar opções perfeitas para a sua rotina! Confira e escolha seus favoritos: 1. iPhone 12, 256GB, Apple: https://amzn.to/45z94ki Descrição do produto: Tela Super Retina XDR de 6,1” | Armazenamento de 256GB | Ceramic Shield | Processador A14 Bionic | Sistema de câmera dupla avançado de 12MP (ultra grande angular e grande angular) com modo Noite, Deep Fusion, HDR Inteligente 3, gravação em HDR 4K Dolby Vision | Câmera frontal TrueDepth de 12MP.

Reprodução/Amazon

2. iPhone 13, 128GB, Apple: https://amzn.to/3RZkHxC Descrição do produto: Tela Super Retina XDR de 6,1” | Modo Cinematic | Armazenamento de 128GB | Chip biônico A15 | Sistema avançado de câmera dupla (wide e ultra wide de 12MP) | Estilos fotográficos, Smart HDR 4, Modo Noturno, gravação 4K Dolby Vision HDR.

Reprodução/Amazon

3. iPhone 14, 128GB, Apple: https://amzn.to/3M0mRcs Descrição do produto: Tela Super Retina XDR de 6,1” | Armazenamento de 128GB | Sistema de câmera avançado | Modo Cinema em 4K Dolby Vision | Modo Ação para vídeos em movimento com mais estabilidade | Tecnologia de segurança (detecção de acidente).

Reprodução/Amazon

4. Apple Watch SE: https://amzn.to/3WbBXlq Descrição do produto: GPS | Conexão com o celular | Recursos inovadores de segurança | Resistência à água (até 50 metros) | Diversos tipos de exercícios | Frequência cardíaca | Estágios do sono.

Reprodução/Amazon

5. Apple Watch Series 8: https://amzn.to/45rZjEo Descrição do produto: GPS | Conexão com o celular | Tela de ponta a ponta | Classificação IPX6 de resistência à poeira | Tela retina sempre ativa | Resistência à água | Recursos inovadores de segurança | Recursos avançados de saúde (sensor de temperatura).

Reprodução/Amazon

6. AirPods com estojo de recarga, 2ª geração: https://amzn.to/3ZU6vbj Descrição do produto: Chip H1 | Vida útil da bateria de até 5 horas | Mais de 24 horas com estojo de carregamento | Estojo com luz de LED | Ajuste universal | Ativação e ligação automáticas | Configurações simples em todos os dispositivos Apple.

Reprodução/Amazon

7. AirPods com estojo de recarga, 3ª geração: https://amzn.to/3M2qlv6 Descrição do produto: Chip H1 | Áudio espacial com rastreamento dinâmico de cabeça | Vida útil de bateria de até 4,5 horas | Mais de 30 horas com estojo de carregamento | Luz de LED na frente do estojo | Som circula ao redor para uma experiência imersiva | Fácil configuração.

Reprodução/Amazon

8. MacBook Air de 13 polegadas: https://amzn.to/3M22o7p Descrição do produto: Tela retina de 13,6” | Chip M2 | Design super fino | CPU de 8 núcleos | GPU de até 10 núcleos | Até 24GB de memória unificada | Até 2TB de armazenamento | Até 18 horas de duração de bateria | Touch ID | Câmera FaceTime HD de 1080p | Três microfones e sistema de som com quatro alto-falantes e Áudio Espacial.

Reprodução/Amazon

9. Apple Pencil, 2ª geração: https://amzn.to/3QjPh40 Descrição do produto: Conexão Bluetooth | Conector Lightning | Fixação magnética e emparelhamento.

Reprodução/Amazon

10. iMac, Apple: https://amzn.to/3Q5CuRs Descrição do produto: Tela retina de 4.5K e 24” | Processador M1 | CPU 8-core | GPU 7-core ou 8-core | Design de 11,5mm fino e com cores vibrantes | Câmera FaceTime HD 1080p | Três microfones com qualidade de estúdio para um som nítido.

Reprodução/Amazon

11. iPad, Apple: https://amzn.to/3rQxJD7 Descrição do produto: Tela retina de 10,2” com TrueTone | 256GB de armazenamento | Sistema operacional iPadOS 15 | Alto-falantes estéreo | Touch ID | Bateria com até 10 horas de duração.

Reprodução/Amazon

12. Pack com 4 AirTags, Apple: https://amzn.to/46vPUNv Descrição do produto: Classificação IP67 de resistência à respingos, água e poeira | Bluetooth para localização por proximidade | Chip U1 para banda ultra larga e Busca Precisa | Alto-falante integrado | Acelerômetro.

Reprodução/Amazon

13. Chip M2, Apple: https://amzn.to/46rmQGO Descrição do produto: Chip M2 | CPU de 8 núcleos | GPU de 10 núcleos | 8GB de memória unificada | 256GB de armazenamento SSD | Neural Engine de 16 núcleos para aprendizado de máquina avançado.

Reprodução/Amazon