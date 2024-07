Bruna Lombardi encanta com homenagem especial ao marido: 'Somos um'

Casalzão! A atriz Bruna Lombardi realizou uma bela declaração de amor em celebração aos 78 anos do marido, Carlos Alberto Riccelli

Dia de festa na casa de Bruna Lombardi! A atriz compartilhou nas redes sociais uma bela homenagem de aniversário ao marido, Carlos Alberto Riccelli, que completa 78 anos nesta quarta-feira, 3. Em celebração à data especial, a artista resgatou fotos inéditas do companheiro ao longo de sua vida.

Eternamente apaixonada, Bruna destacou o quanto é feliz ao lado do amado. "Existem tantas histórias dentro da nossa história. Vivemos tantos momentos, tantas emoções e surpresas e cada vez mais unidos, a gente segura todas. Você é meu céu, meu chão, meu oceano de paixão e alegria", iniciou ela na legenda da publicação.

"Eu nem sabia que podia ser assim feliz com alguém, mas hoje eu sei que somos um.

Você, o Kim e eu. Somos um. Com todo amor que existe e a gente inventa sempre mais. Como é bom ter você perto. Parabéns, baby", completou Bruna Lombardi.

Encantados com a declaração de amor, internautas aproveitaram o momento para parabenizar Carlos Alberto e elogiar a cumplicidade e união de tantos anos do casal. "Não é amor de TV, porque é real. São almas gêmeas. Vão envelhecer juntos", encantou-se uma seguidora. "O casal mais lindo da história da TV brasileira! Ainda não vi igual. Parabéns!", disse outra.

Casados há 46 anos, Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli são pais de Kim, de 42 anos. Recentemente, em uma entrevista concedida a Pedro Bial, a atriz revelou que o primeiro encontro entre eles aconteceu durante uma prova de roupas para a novela 'Aritana', da extinta TV Tupi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Lombardi (@brunalombardi)

Bruna Lombardi revela susto com Luciano Huck

A atriz Bruna Lombardi recordou um episódio inusitado que viveu com o apresentador Luciano Huck anos atrás. Em sua participação no 'Domingão', a artista revelou que o marido de Angélica quase a derrubou do cavalo durante uma entrevista no extinto programa 'Estrelas'.

"Você quase me derrubou do cavalo", relatou Bruna Lombardi. Na sequência, ela detalhou como a situação aconteceu: "Ele [Huck] estava enlouquecido com o drone. Virou diretor de uma cena que era eu e o Ri [Carlos Alberto Riccelli, seu marido] andando a cavalo, mas ele filmou num drone", contou a famosa.

Luciano Huck, por sua vez, confirmou a história inusitada: "Eu estava sem ter o que fazer, era o programa da Angélica. Aí eu vi a Bruna e o Riccelli [Carlos Alberto] andando a cavalo, falei, vou filmar. Mas o cavalo não gostou do meu drone, não", relembrou o apresentador da TV Globo.