Eliezer adiou viagem com Viih Tube após susto na gravidez: "Desistimos"

Pais de Lua, de 1 ano, os influenciadores Eliezer e Viih Tube estão esperando o segundo filho, Ravi. Grávida de seis meses, a ex-BBB teve um descolamento de placenta e precisou ficar em repouso. Felizmente, após um novo ultrassom, receberam a notícia de que a condição havia melhorado e ela já está liberada pelo médico. Em entrevista ao GShow, nos bastidores do Encontro com Patrícia Poeta, o também ex-BBB falou sobre o assunto.

"Tomamos um susto, é uma gravidez mais turbulenta do que a da Lua, mas, em comparação, tem sido mais tranquila porque tínhamos muitas perguntas [na primeira gestação]", contou ele, que completou: "Do Ravi está sendo mais cuidadosa, Viih está tendo que desacelerar, passou por quase um mês de repouso para colar a placenta. Até o final não queremos tomar mais nenhum susto, então mesmo liberada pelo médico, a gente vai devagarzinho. Tínhamos uma viagem marcada para comemorar o aniversário dela e já desistimos, não queremos pegar avião".

Durante o período que ficou de repouso, o casal foi aconselhado a não ter relações devido ao descolamento de placenta. Mas, mesmo com a liberação médica, a influenciadora ainda se sente insegura. "Está indo aos poucos, fomos liberados na segunda-feira, mas é um processo para Viih também, ela ainda tem insegurança de voltar, não queremos correr o risco, então vamos aos poucos. Está tranquilo", disse Eliezer.

Durante o papo, ele também comparou as gestações da esposa. "Quando a Viih tava grávida da Lua, minha atenção toda era nas duas, agora temos que dividir nosso tempo e a atenção com o Ravi na barriga e a Lua, que é um furacão. É muito gostoso dividir os momentos com a Lua, que está numa fase de imitar tudo, descobrindo tudo, tem curiosidade."

