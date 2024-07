Eliezer celebra melhora no descolamento da placenta de Viih Tube: "Graças a Deus"

Após Viih Tube comemorar melhora no descolamento da placenta, Eliezer também celebrou a novidade na gestação do segundo filho

Nesta segunda-feira, 1, Eliezer usou as redes sociais para compartilhar uma ótima novidade com os seguidores! Acontece que o descolamento de placenta da esposa do ex-BBB, Viih Tube, melhorou. Em seu perfil oficial no Instagram, o influenciador não conteve a alegria ao ver o segundo filho, Ravi, no ultrassom.

"Colou! O descolamento da Viih melhorou. Não tem mais nada, graças a Deus", disse Eliezer nos Stories do Instagram. "Que bom, vou poder transar", brincou ele, que explicou: "Nós estávamos proibidos de ter relações sexuais porque a placenta estava muito baixa. Por isso, a relação poderia descolar mais ou fazer sangrar".

"Tudo perfeito com o Ravi, ele está enorme, com um pézão. O Ravi vai ser grande, mas a Lua também vai ser alta. Minha genética é boa. Graças a Deus tudo bem com a Viih e com o bebê", completou o ex-BBB.

Viih Tube também comemorou a melhora

A influenciadora digital Viih Tube surpreendeu ao revelar uma novidade em sua gravidez. Ela espera o nascimento do segundo filho e estava de repouso há algumas semanas ao sofrer um pequeno descolamento da placenta. Agora, ela contou que pode voltar a retomar sua rotina.

Isso porque o problema na placenta já foi resolvido. “A placenta subiu e colou! Obrigada meu Deus! Vida leve ainda para garantir que não aconteça mais nada, mas estou muito feliz”, disse ela nos stories do Instagram.

Além disso, Viih contou que está prestes a entrar no sexto mês de gestação. O bebê Ravi, fruto do casamento com Eliezer, deve nascer em novembro de 2024.

Por causa do descolamento de placente, Viih Tube teve que interromper as relações íntimas com seu marido. "Eu não estou podendo ter nenhum tipo de relação sexual. E não é só relação sexual, tipo penetração. Eu não posso fazer preliminar, não posso fazer nada", iniciou ela.

"Não posso nem chegar perto [do Eliezer] que meu útero contrai. Eu sinto vontade e meu útero já contrai. Por conta do descolamento da placenta, meu médico não quer que meu útero contraia, entre em contrações, porque não é bom. Eu ainda estou com descolamento", explicou Viih Tube.