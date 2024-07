Ex de Davi, Mani Reggo quebra o silêncio sobre participação em 'A Fazenda 16'

Após rumores de que estaria na próxima edição de 'A Fazenda', Mani Reggo esclareceu se irá compor o elenco do reality show da TV Record

Em entrevista concedida ao Portal LeoDias nesta semana, Mani Reggo abriu o jogo sobre os rumores de que iria compor o elenco de 'A Fazenda 16'. As especulações ganharam força após nomes como Lucas Buda e Camila Moura serem cogitados para a edição inédita.

Ao veículo, Mani compartilhou que recebeu o convite, mas negou. "Sim, recebi o convite [para integrar o elenco do reality]. Vejo 'A Fazenda' como um grande reality, tenho muito respeito a todos os realizadores, mas a princípio não aceitei porque não me vejo [participando]. Apesar de achar muito interessante essa oportunidade de visibilidade que se dá para muitas pessoas e até mesmo para o desenvolvimento de suas carreiras e talentos", disse ela, que recentemente reencontrou o ex-companheiro, Davi Brito.

A influenciadora também analisou como agiria dentro do reality show, já que seria vigiada 24h por dia. "Com certeza, caso participasse, não seria diferente da Mani do dia a dia que hoje as pessoas já conhecem [das redes sociais] e tem acompanhado um pouquinho. Serei sempre essa mulher de caráter, hombridade, solidariedade, de posicionamento terminado e com um lindo sorriso", pontuou a ex-namorada do campeão do Big Brother Brasil 24.

Mani Reggo mostra fotos de passeio especial com ex-BBBs

A empreendedora Mani Reggo usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o encontro com os ex-BBBs Matteus Amaral e Beatriz Reis. Ao lado de outros ex-participantes do reality show da TV Globo, eles realizaram um passeio pelos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, no último dia 4.

Em seus stories no Instagram, ela publicou algumas fotos com os ex-colegas de confinamento e amigos de Davi Brito, seu ex-namorado, e aproveitou o momento especial para tietá-los. Junto com as imagens, Mani acrescentou emojis de coração na legenda; confira as fotos!