Mani Reggo mostra fotos de passeio especial com ex-BBBs Matteus e Beatriz

Ex-namorada de Davi, Mani Reggo registrou o encontro com os ex-participantes do BBB 24 Matteus e Beatriz nos Lençóis Maranhenses

A empreendedora Mani Reggo usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores o encontro com os ex-BBBs Matteus Amaral e Beatriz Reis. Ao lado de outros ex-participantes do reality show da TV Globo, eles realizaram um passeio pelos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, na última terça-feira, 4.

Em seus stories no Instagram, ela publicou algumas fotos com os ex-colegas de confinamento e amigos de Davi Brito, seu ex-namorado, e aproveitou o momento especial para tietá-los. Junto com as imagens, Mani acrescentou emojis de coração na legenda.

Mais cedo, em entrevista ao site Quem, Mani Reggo abriu o coração e contou o motivo de continuar com sua barraca de lanches na Bahia mesmo após se tornar influenciadora. "Tenho um projeto de empreendedorismo feminino. Quero trazer mulheres pretas que empreendem nas ruas de Salvador para que elas tenham uma visibilidade do seu produto. Convidamos algumas pessoas que já têm seu reconhecimento, e outras não. Por meio do meu Instagram, dou visibilidade a essas mulheres", declarou ela.

Vale lembrar que, recentemente, Mani realizou uma reforma em seu empreendimento e mostrou detalhes da mudança aos seguidores. Em maio deste ano, ela e uma equipe de artistas fizeram desenhos coloridos e inspirados nos lanches ao redor da barraca para dar um novo visual ao local.

"A arte que inspira é verdadeiramente aquela que nos conta uma história. E essa história está sendo contada por mim e por vocês. Obrigada", afirmou Mani Reggo, na ocasião.

Mani Reggo mostra encontro com ex-BBBs Matteus e Beatriz - Fotos: Reprodução / Instagram

Mani Reggo levanta suspeitas de reconciliação com Davi após clique enigmático

Na noite da última segunda-feira, 28, Mani Reggo causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um clique misterioso e levantou suspeitas de uma possível reconciliação com Davi Brito. Na imagem, ela aparece brindando com uma pessoa que não teve a identidade revelada, mas logo foi apontada como seu ex-namorado e campeão do BBB 24.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Mani chamou atenção ao compartilhar uma foto onde aparece brindando com uma taça de vinho ao lado de uma pessoa misteriosa, em um ambiente ao ar livre próximo a uma piscina. Na legenda, a comerciante desejou apenas boa noite aos seguidores e não revelou mais detalhes; confira!